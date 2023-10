Tola y Maruja le hacen sesión de aplausoterapia a Petro

Hoy le teníamos una sorpresa la berriondera al presidente Petro cuando llegó a desayunar: apenas dentró a la cocina le pusimos aplausos grabaos.

¿Dónde consiguieron esos aplausos tan sonoros, tías? –nos dijo con los ojos chocolatiaos. Es el aplauso a Plácido Domingo por su Otelo en la ópera de Viena: una hora y veinte minutos.

Se los agradezco, tías. Uy, no se imaginan cuánto mejora mi autoestima, que la tengo en la inmunda con esa desaprobación del 63 %. ¿Me podrían prestar el casete yo lo pongo antes de dormir?

Claro Tavo, y ya hablamos con misiá Verónica pa que te dispierte con aplausos y te los suene mientras te bañás. Eso es lo que vos necesitás: una buena aplausoterapia que te suba las defensas espirituales.

Me preocupa tías que los aplausos para mí están mermando, ya no me aplauden ni en mi cumpleaños. Dios no permita que se vuelvan tan escasos que me toque importar aplausos.

Los de la ONU son aplausos muy buenos, Tavo –dijo la aplaudóloga Tola–, sobre todo pal presidente de USA, pero los mejores aplausos son los de la ópera. En caso de un desabastecimiento de aplausos en Colombia, toca firmar un TLC con la Scala de Milán.

Tía Tola, sumercé que sabe tanto de aplausos, ¿por qué el público más aplaudidor es el de ópera? Muy sencillo, Tavo, es la manera más efetiva de dispertasen del todo.

El récor de aplausos en Colombia lo tienen Mancuso y compañía cuando hablaron en el Capitolio: algunos congresistas se descompusieron las manos y a otros les salió ampolla.

Bueno tías, cambiando de tema, necesito que me ayuden a buscar canciones que me sirvan para impulsar las reformas, como El Jefe, de Shakira, que nos muestra la urgencia de una reforma laboral.

Me parece que El Preso, de Fruko y sus Tesos, es un buen motivo para la reforma penitenciaria y que La Yerbita, de Los Corraleros, nos invita a pensar en la regulación de la yerba –dijo Petro mientras Tola le subía volumen a los aplausos.

“Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado…” –entonó Petro desafinao–. Así comienza La cama vacía, de Óscar Agudelo, que nos recuerda la casi agónica reforma de la salut.

El Dueto de Antaño con su Tierra Labrantía nos sacude para que emprendamos sin miedo la reforma agraria y La vamo a tumbar, de Saboreo, nos advierte que me quieren tumbar.

La Colegiala, de Rodolfo Aicardi, es un llamado urgente a la reforma educativa y Caliente Caliente de Rafaela Carrá es un grito desesperado contra el cambio climático.

Ya en un plano más personal, El hijo desobediente, de Antonio Aguilar, me llega al alma porque me remite a Nicolás, y El bobo de la yuca, de Daniel Santos, me recuerda a mi hermano –siguió Petro mientras Tola ponía los aplausos.

“Pasa incansable la noche moliendo café…” –volvió a cantar Petro con su voz de tarro–. Nos revive la infamia de los falsos positivos, que, según el que sabemos, no estarían moliendo sino recogiendo.

Oites Tavo, y Volver a los 17, de Violeta Parra, ¿no te pone a pensar que los hombres parecen eternos adolescentes? Vos tenés unas salidas que haga de cuenta estudiante de noveno.

Tías –dijo Petro haciéndose el Manuel–, si mañana hubiera elecciones presidenciales ¿volverían a votar por mí? Pues si tu rival fuera otra vez el ingeñero, obvio sí –le contestó Tola… y yo le puse aplausos.

Ñapa: estuvimos en la despedida del querido maestro Botero y una señora en la fila preguntó si era original.

Ñapita: qué pesar de Petro: lo hizo quedar mal el hijo, el hermano y ahora el Sobrino.

Payola: adivinen cuál voto está cogiendo fuerza en Medellín: blanco es…