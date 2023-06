Tola y Maruja le sacan infidencias a Benedetti

Hoy vino a desayunar Armando Bienvendete y traía los ojos en la trastienda pues llegó diretamente del aeropuerto después de volar toda la bendita noche desde Turquía.

¿Qué tal estuvo el partido de la Champion, Armandito? Ni sé tías, no le puse cuidao por estar cabezón pensando en el triplehijuepu… bochinche que me armó esa malpa… Laura.

Armando, ¿por qué siempre tenés que ser tan boquisucio? Sí tía, tiene toda la hijuepu… razón: ser decente no cuesta un cu… y queda uno más bien que un hijuepu…

Contanos pues Armandito por qué te salites de la ropa, pero sin groserías. Vean tías, yo fui el que más le metió güev… a la campaña del maric… de Petro, y este tetracatretriplehijuepu… me desterró pa Venezuela.

Pero era una buena chanfaina, Armandito, ganando en dolaretes, viaticando y pasiando en aviones chárteres… Nuuu tía, me aburrí de ver a la gono… de Maduro, que no es sino grande y acaba ropa ese bobo hijuepu…

¡Armando por Dios y por la Virgen, tratá de hablar sin decir palabrotas, porfa! ¿Por esa boquita comés? Disculpen, tías, es que me empu... lo que me hizo esa mosquita muerta Laura.

Pero ustedes eran uña y mugre, Armandito, ¿qué pasó? Miren tías, yo fui el que se la recomendó al malpa… del Ojibrotao y a ella se le subió el hijuepu… puesto a la cabeza.

Yo ya venía pu… del tratamiento que me dieron en la repartición de cargos. Yo esperaba el hijuepu… Ministerio del Interior, donde le hubiera manejao al pelo a esa tracamanada de malpa… congresistas.

Cuando me salen con esa mier… de embajada en Caracas. Y listo, me aguanté el hijuepu… varillazo. Y la malpa… de Laura mamándome gallo que me iban a dar la Cancillería.

Mejor dicho: este par de hijuepu… me vieron las güe… y me dejaron maman… Y la gota que rebosó la copa fue que pedí cita con el Ojibrotao y este doblehijuepu… me dejó esperando tres horas como un maric…

¡Tres horas, tías, tres malpa… horas! Ni que fueran las urgencias de mi tetracatretriplehijuepu… EPS. Les valí verg… a estas gono… no, no, no hay derecho, tías.

¡Armando de Jesús, dejá ya las vulgaridades, por los clavos de Cristo! Sí tías, qué pena con ustedes pero es que tengo una puter… Cuando vaya a decir una grosería digo mejor ¡piii!, como si fuera un pitico.

Pero Armando, vos sabiendo cómo es de incumplido Petro, ¿por qué no llevates un libro pa ir leyendo mientras te atendía? Apostar que te encarretabas con el libro y el que te tenía que esperar después era Gustavo.

Muy cierto, Armandito —dije yo—, esa vulgaridá tuya puede ser falta de leer, pa que aprendás sinónimos y podás insultar con elegancia, como un verdadero diplomático.

Entonces el ¡piii! pasquín Semana arma el ¡piii! escándalo y el Ojibrotao ¡piii! me llama a su ¡piii! despacho y me dice: Te voy a suspender temporalmente… ¿Temporal como el 4 x 1.000? —le dije—. Comete un tarrao de ¡piii!

Y enseguida sale el ¡piii! cacreco de Leyva a decir que soy un drogadicto. Pero cuando en campaña les armé cien manifestaciones ahí sí yo era un buen muchacho.

Viejo triplehijue ¡piii!

Mejor cambiemos de tema, Armandito: ¿es cierto que te vas a meter en un tratamiento de desintosicación de drogas y trago? Sí tías, y me pienso volver evangélico.

Qué bueno, mijo —le dije desempolvándole la nariz—, sumercé está joven y merece una segunda oportunidá. Pero lo más importante: cuide el vocabulario.

También sería muy bueno que cuente de dónde sacó los $15.000 millones y qué los hizo, dijo Tola. Sí tía, yo los recibí y los guardé en mi casa y se los robaron: debió ser la ¡piii! niñera.

Ñapa: Lo más tierno que dijo el presidente Petro en su discurso de la marcha: ¡En esta plaza casi llena!