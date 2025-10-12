Logo El Espectador
Tola y Maruja negocian apartamento en el Gaza Plaza con Jared Kushner

Tola y Maruja
12 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

Tocaron el timbre de Palacio y le abrimos a un tipo alto y muy elegante con maletín ejecutivo: Gu mornin aunts (tías), ¿estar míster president Petrosky “broteired eyes”?

¿Como pa qué sería? -le preguntamos sospechando que era un predicador evangélico. Soy Jared Kushner, el yerno de míster president Donaltrón -dijo dentrándose sin permiso.

Vengo en representación de Trump-Netanyahu Demolitions and Reconstrucions Company y le quiero ofrecer a míster populist president Petrosky un apartament sobre planos en el edificio Gaza Plaza.

Vea don Yare -dijo Tola malaclase-, el presidente Petro salió pa una agenda privada de puente festivo,...

