Tola y Maruja negocian apartamento en el Gaza Plaza con Jared Kushner

Tocaron el timbre de Palacio y le abrimos a un tipo alto y muy elegante con maletín ejecutivo: Gu mornin aunts (tías), ¿estar míster president Petrosky “broteired eyes”?

¿Como pa qué sería? -le preguntamos sospechando que era un predicador evangélico. Soy Jared Kushner, el yerno de míster president Donaltrón -dijo dentrándose sin permiso.

Vengo en representación de Trump-Netanyahu Demolitions and Reconstrucions Company y le quiero ofrecer a míster populist president Petrosky un apartament sobre planos en el edificio Gaza Plaza.

Vea don Yare -dijo Tola malaclase-, el presidente Petro salió pa una agenda privada de puente festivo,...