Tola y Maruja notan como raro al presidente Petro

Berrionditas, el presidente Petro vino raro de Chile. Desde que confundió a María Isabel Allende, la hija del compañero Salvador, con Isabel Allende, la escritora, anda confundido.

Anoche, en el descubrimiento del amigo secreto en Palacio, abrazó a Armando Benedetti y le dijo: no me pierdo los poemas de tu taita Mario. Y a Susana Boreal le preguntó por la mamá, misiá Aurora.

A Inti Asprilla le dijo que su hermano El Tino era de los mejores furbolistas que ha dao Colombia, que lástima lo uribista, y a Gustavo Bolívar lo felicitó por su tío el libertador Simón.

A Hollman Morris le dijo: aprecio mucho a tu papá don Phillip, pero no me gusta que fabrique cigarrillos. A María José Pizarro le alabó la intrepidez de su tatarabuelo el conquistador Pizarro.

Brindó con Isabel Zuleta: por tu tío Poncho, gran artista, lástima que le guste la tierra paramilitar. Y al masajista Nerú le preguntó qué era de la vida de su abuelo Nehru Gandhi.

Pero cuando saludó muy efusivo a la vice Francia y le mandó “saludes a tu abuela Suajili”, entonces ahí sí le escondimos el trago y le cambiamos el güisqui por aromática.

Yo le toqué de amiga secreta al diretor de la Dian y de regalo me dio una citación, y a mí me tocó el ministro de Defensa y le regalé gotas de valeriana, pero cuando le iba a dar el frasquito Petro me lo arrebató pa comprobar si tenía Fentanilo.

No nos quedamos en la celebración de Amor y Amistá, pues el ministro Velasco nos convidó al remate de la Primera Convención Nacional LGBTIQ+ de Colombia.

Nosotras apoyamos a los gueyes porque sabemos todo lo que han sufrido pa salir del close. Antes era muy duro ser homosesual, empezando porque les tocaba salir era del armario, del escaparate o del chifonier.

Nos burlábamos de ellos y les decíamos sarasas, sosós, mariposos, voltiaos, del otro equipo… Qué pesar, muchos no aguantaron y mejor se mataron.

¿Cierto Tola que vos tenés un nieto gay? Sí, Carlos Adonis… es adorao y nos entendemos súper. Yo lo apoyo en todo y siempre lo acompaño en las marchas del orgullo.

Yo haría lo mismo: si un nieto me sale gay yo lo apoyo pa que sea feliz. Eh, bien dura que es la vida pa uno acabar de amargársela a un muchacho que salió distinto. Ojo: ni enfermo ni anormal, distinto, que es muy distinto.

¿Te conté que Carlos Adonis se casó con un amigo? No charlés, ¿se casó? ¿Y por qué no me invitates al matri, malamiga? Es que fuimos muy poquitos invitaos porque la boda fue en el close.

¿Y cómo estuvo la ceremonia? Me supongo que a la salida les tiraron de ese arroz trasgénero. Estuvo muy bonita, y el momento más emotivo fue cuando el juez les dijo: los declaro marido y marido hasta que el uribismo los separe.

Fortunadamente ahora es menos doloroso ser gay y no falta sino que salgan del close los homofóbicos, porque eso es la homofobia: el pánico a regar las plumas…

Yo me preocupa vos Tola es que con esta alcagüetería con los gueyes todos los hombres se vuelvan “no binarios” y ya no se consiga un macho ni pa remedio.

¿Y no te parece vos Maruja que lo galleta sería que toda la humanidá sea bisesual, pa que los hombres recuperen su lao femenino y tal vez el mundo sería menos violento?

No me choca tu idea, Tola. Pero dejemos así, que la gente podría pensar que somos pareja, y no me preocupa tanto que quede en entredicho nuestra orientación sesual sino que quedaría como un zapato nuestro gusto estético.

Ñapa: Gracias, querido maestro Botero.