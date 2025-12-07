Tola y Maruja organizan la construcción de un búnker para Petro

Resume e infórmame rápido

El presidente Petro nos mandó llamar a su despacho y nos dijo: Tías, necesito que me consigan urgente un albañil para que me haga un búnker porque el yanki Trump me va a bombardear.

¿Y por qué no buscás una empresa de ingeniería que te lo costruya? -le preguntó Tola-. Es que ninguna me quiere atender por lo de la lista Clinton. Mejor dicho tías: estoy paila.

Perucho el mío le jala a la costrución -dije yo a sabiendas de que lo único que ha edificao mi marido fue un andén, que se le cayó-, y es baratero… ¿le digo que te cotice?

¿Pero es cumplido? -preguntó Petro-. Él tiene su ritmo -dije yo conociendo que Perucho llega al mediodía pa evitar el trancón y se va a las 4 pa que le toque puesto en el bus.

¿Y qué pasó pues con Donaltrón que te quiere bombardiar? -preguntó Tola-. Ay tía, ese moneco pecueco se cree el policía del mundo y nos está dando órdenes.

Cómo les parece tías que ese atarván de Trump prohibió que los colombianos hagan el 31 de diciembre el tradicional agüero de dar la vuelta a la cuadra con la maleta vacía dizque porque algunos aprovechan para cruzar el Darién.

Y también prohibió el agüero colombiano de tragarse 12 uvas enteras dizque porque es mero entrenamiento para llevar cocaína en la barriga. ¡Ese es mucho pitiyanki!

En esas dentró el ministro Armando Benedetti más aburrido que un mico en un bonsái: ¿Vieron pues tías que Sura me canceló mi plan de medicina prepagada?

Esas no son penas ministro -le dijo Petro-, ya mismo busco a Carolina Corcho para que te consiga una cita en Chu-Chu-Chú EPS, que si no tienen especialistas ni medicinas te remiten a una misa de sanación.

Disculpe ministro, estoy resolviendo el asunto de la construcción del búnker -le dijo Petro al tiempo que le servía un pocillao de tinto y le corría una silla-. Ministro, ¿sería mal visto que yo pida un subsidio de Mi Casa Ya?

Mi Casa Ya se quebró, presidente -dijo Benedetti con desaliento-, yo de usted tramitaría un préstamo en el Banco Agrario… algún Alcocer lo puede palanquiar.

¿Y tus amigos del Clan Torres no me harían un préstamo de los que te hacen a ti: sin plazo, sin intereses, sin codeudor…? O les podría hipotecar el búnker.

Eso de la plata es muy principal porque mi marido Perucho no arranca sin un adelanto del 70 por ciento, en efectivo -dije yo firme-. De ese adelanto Perucho se bebe el mismo 70 -dijo Tola burletera.

Disculpe tía que me meta -intervino Benedetti-, ¿su marido dónde estudió construcción? En la San José -dije yo marcando territorio-. Ah bueno, estamos hablando de todo un profesional -se tranquilizó Armando.

Ole Tavo, ¿y por qué no recurrís a tus ministros pa que te ayuden con la hecha del búnker? ¡Oigan a mi tía! -esclamó Petro con esa risita tan suya-, ninguno me sirvió…Vea tía:

El de Hacienda embolató la plata y dice que para ayudarme necesitaría otra reforma tributaria, el de Obras me advirtió que seguro habrá sobrecostos, la de Transporte se quedó atrapada en el cierre de una vía por una minga…

…El de Energía me dijo que no me garantiza el gas, la de las TIC no tiene cobertura para ponerme internet, la de Ambiente me negó la licencia dizque porque “un búnker es prácticamente un fracking”, y la de Vivienda me dijo que no hay programa BIS (búnker de interés social).

Yo no te podría acompañar en ese búnker, viejo Tavo -le dijo Benedetti-, porque sufro claustrofobia y me sentiría como en una cárcel… y yo sí prefiero una cárcel en Estados Unidos.

Qué pesar de Gaza, otro diciembre triste.