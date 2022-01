Tola y Maruja organizan un debate presidencial

Berrionditos, bienvenidos a su programa “Careos y Cacareos”, hoy con la presencia de los candidatos presidenciales, a los que vamos a cariar pa que entre ellos se saquen los trapitos al sol.

Antes de comenzar le pedimos al dotor Zurriaga que por favor deje de tosele en la cara a Petro y le agradeceríamos que mantenga puesto el tapaboca, no tanto por razones médicas sino más que todo estéticas.

No nos acompañarán el dotor Barguil, que presentó escusa médica, ni el dotor Peñalosa que se chocó con un Trasmileño, ni el camaján Char, que no asiste a debates donde corra el riesgo de que le pregunten las tablas de multiplicar.

Vamos a dar la palabra primero a las damas. Dotora Íngris, ¿qué tiene pa decile a cualesquiera de sus alversarios y por qué a Petro?

ÍNGRIS: Es que Petro le vendió el alma al Diablo.

PETRO: No señorita, no se la vendí, la pignoré, que es muy distinto.

TOLA: Perdonen pero ¿qué es pignorar?

GAVIRIA: El que no sepa qué es pignorar es un pignorante, decía Baltasar Gracián.

PETRO: Vea misiá Tola, es como un lísin, en el que el diablo es el dueño de mi alma pero yo la puedo seguir usufructuando.

MARUJA: Tiene la palabra la dotora Francia.

FRANCIA: Tan raro que Íngrid no viene al país sino cada cuatro años.

ÍNGRIS: Me mantengo súper ocupada en Francia, Francia. Hasta pensé no venir a Colombia y mandar un dumy. Además, este país es muy peligroso y me trae malos recuerdos de mi secuestro.

FICO: Ya, Íngris, dejá de sacar a toda hora que estuvites secuestrada... Superalo, mor.

GALÁN: Yo nunca echo en cara que soy huérfano.

FICO: Yo le quiero preguntar al cucho Rodolfo cómo piensa acabar la corrución.

RODOLFO: ¿Cuánto me da y le digo?

ZURRIAGA: Yo creo que la corrupción se acaba con la pena de muerte.

PETRO: Lo dudo, doctor Zurriaga, porque somos tan corruptos que ya me imagino cuando se denuncien sobre costos en la guillotina o facturen muertos que ya estaban muertos: “El cartel de la Pelona”.

ÍNGRIS: (reventó sin mecha) El candidato Alejandro Gaviria está recibiendo respaldo de maquinarias.

GAVIRIA: No señora, de las maquinarias no, de los maquinistas... pero a título personal.

TOLA: Volvemos a pedile al candidato Zurriaga que estornude por fuera. Y por favor más ágiles con sus intervenciones que se nos está durmiendo Fajardo.

PETRO: A propósito de Fajardo, les recuerdo que es un inepto y un corrupto: lo quiero de ministro.

FICO: No hablés de corrución home Petro que vos sos alíao en Medellín de esa alhajita Daniel King-tero.

PETRO: (Cambia de tema) Federico, tú no sabes lo que es el hambre.

FICO: ¿Que no? Oigan a este man, mire la hora que es y yo en ayunas.

GALÁN: Yo le quiero preguntar al doctor Zurriaga cómo se contagió de covid si su campaña no presenta aglomeraciones.

FRANCIA: Don Rodolfo dijo que admira a Hitler.

RODOLFO: El que tiene boca se equivoca, negrita, quise decir que admiro a Chaplin... los confundí por el bigotico.

ÍNGRIS: Este debate está muy desigual visualmente entre Francia y yo, porque ella luce un vestido todo colorinche que la hace fulgurar y en cambio yo me vine de boba con un sastre negro.

PETRO: Don Rodolfo es el gallo tapao de Uribe.

RODOLFO: ¡A usted qué le importa, gran güevetas! ¿O quiere que le meta unos tiros, so toche?

MARUJA: Porfis hablen pasito, que dispiertan a Fajardo.

TOLA: Pa terminar, los dejamos con el poema Desiderata, en la voz del candidato Camilo Romero.

