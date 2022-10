Tola y Maruja piden gravar las pensiones altas

Berrionditas, esas cobijas de plumas de ganso son muy malucas de lavar porque no se pueden meter en lavadora sino que toca a mano en la poceta y escurrilas entre dos en el patio.

En esas estábamos Tola y yo cuando dentró el presidente Petro más aburrido que un piojo en un calvo. ¿Po qué ta burrío mi ojibrotaíto? —le dijo Tola acariciándole el mechón rebelde.

Ay tías, qué pereza gobernar... nada como la oposición. Me está tocando recular en todo: las megapensiones no pagarán nada y tenemos que seguir sacando petrólio.

Eso me comentó Tola anoche: Mirá pues Maruja al Gustavo, se enfrentó a los peores paramilitares y le da culillo con los viejitos de tensiones altas... eh, digo pensiones.

Tal vez sea envidia, Tavo, pero esos cuchitos con mesadas de más de diez millones sí deberían pagar alguito, no friegue. Un viejito con diez palos al mes le alcanza hasta pa ser sugar dadi.

Ni creás, Tola: una moza pipiola cuesta un ojo de la cara, empezando porque lo primero que pide son unas “marías” bien grandes y un jundillo bien redondo.

No sé qué hacer, tías, ¿ustedes qué me aconsejan, le cobro impuestos a las pensiones altas? Puuu, pantier es tarde, Tavo, no te dejés agallinar de la procuradora Cabello Blanco, que ella quiere es mantener su pensión carnuda pa teñise.

Sí Tavo, en eso no te patrasiés: las megapensiones deben pagar, porque es justo que los que más reciben colaboren, entre otras cosas porque muchas de esas pensiones, más que todo de exfuncionarios, fueron ganadas con trampa.

Claro, Tavo: congresistas que estuvieron un mes en el Congreso y se jubilaron con ese sueldazo, magistraos a los que les dieron una palomita en alguna corte, gerentes de entidades oficiales que engordaron sus pensiones por publicar libros inmamables... Descaraos.

Y eso sin contar los militares que aceleraron sus pensiones gracias a estar en “zonas de orden público”, o séase: gracias a la maldinga guerra. Menos mal los guerrilleros no se jubilan.

Corbatas del Idema, Telecom, la Caja Agraria, Adpostal... que se pensionaban con 20 años de trabajo y 38 de edá, que acumularon dos o tres pensiones, ¡paguen alguito, conchudos! Ya llevan rato viviendo sabroso.

¿Y qué me le dice la trampa del viejito megapensionao que está que estira la pata y lo casan a las carreras con una sardina pa que la muérgana herede la platica mensual? ¡Hay que gravar las pensiones altas, carajo!

Pero tías, ¿y qué hago si los pensionados me salen a marchar? No te preocupés, Tavo: les permitís las protestas, pero solamente después de las seis de la tarde, pa que les pegue el sereno.

Eso tías, que no les dé miedo del Esmad sino del chiflón. O les mandás una tanqueta que les tire agua helada: ¡adiós pues! O les disolvés el mítin aventando de jura diclofenalco, esomeprazol, astorvastantina, losartán, enalapril...

¡Triqui triqui jalogüín! —llegó cantando la filósofa Irene, disfrazada de ministra de Minas—. Quiay tías, adivinen de qué se disfrazó el ministro Ocampo. Pues de bombero, ¿de qué más?

¿Y de qué viene disfrazao Carlos Gustavo Cano, el presidente de Ecopetrol que duró un día? Pues de merengue en la puerta de una escuela. ¿Y esa bruja quién es? Ninguna bruja, es el senador Gustavo Bolívar que viene a despedirse.

Y ese que tiene gafas oscuras y un bastón y un perro lazarillo, ¿de qué se disfrazó? Pues de fiscal general en el caso Uribe.

¿Y ese que anda de sudadera y que está bailando mapalé y gritando ¡viva el presidente Petro!? Es misiá Verónica disfrazada de megapensionado...

Ñapa: La duración de Carlos Gustavo Cano como presidente de Ecopetrol debe ser lo que llaman el cambio... exprés.