Tola y Maruja prologan la saga de los discursos de Petro

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Berrionditas, estas son las últimas votaciones presidenciales que nos tocan. Y lo decimos porque no queremos vivir estos cuatro años de bochinche que arrancan mañana y entonces ya metimos los papeles pa la eutanasia.

Claro que la estamos tramitando por la EPS y no nos garantizan que salga antes de las votaciones del 2030… Vamos a tener que aprovechar la rosca de la dotora Corcho (el colmo uno tener que lagartiar pa que lo maten).

Les pedimos con todo cariño que respeten los resultaos de hoy y que mañana, con esa paz espiritual que da una buena chillada, nos pongamos a la orden del nuevo presidente y le ayudemos: no permitamos que nadie destripe a nadie ni que nadie incendie nada.

Mientras tanto les contamos, por si no saben, que el presidente Petro publicó sus discursos en diez tomos, editaos por la Imprenta Nacional, la misma de los pasaportes que se deshojan como margaritas.

El presidente Petro nos hizo el gran honor de pedinos a Tola y yo la escritura del prólogo:

Aunque muchos graciosos de las redes se andan burlando de los diez tomos de los discursos de Tavo y dicen que en realidá nueve de los tomos traen por dentro media de aguardiente, es una publicación necesaria.

También el candidato Tigre se burló y dijo que Petro sacó los mamotretos pensando en tener libros pa leer en la megacárcel. Y Viqui Dávila comentó que ni Marcel Proust fue tan conchudo.

Nosotras le sugerimos que le pusiera a su obra este título: En busca del tiempo perdido hablando paja… pero no le sonó y lo tituló: Las palabras del cambio.

Con toda la paja que habló Petro en sus innumerables discursos se podrían techar 900.000 casas del millón que está prometiendo Cepeda, y quedaría paja pa la casita del perro.

El discurso más largo de Petro fue de casi cinco horas y se lo echó en el hospital San Juan de Dios de Bogotá, discurso en el que quedó atrapao el alcalde Galán… atrapao como si estuviera en un taco de tránsito en la NQS.

En estos tomos se encuentran todas las barrabasadas que dijo Tavo en tarima y en pantalla, algunas demasiao graciosas (recomendamos los tomos donde habló prendido: del dos al diez).

Los tomos siete y ocho están dedicaos a sus trinos en tuiter, que tienen el encanto de ser escritos la mayoría en horas de la madrugada, cuando Tavo se desvelaba pensando en qué estaría haciendo Verónica en Suecia.

Ya Neflis compró los derechos pa la serie y la protagonizará el actor norteamericano Arnol Suarzeneguer, que también es inolvidable en la cama. El mismo Petro tendrá en la serie una aparición fugaz, como de ministro de Hacienda de su gobierno.

Los tomos tres, cuatro y cinco están dedicados a sus llegadas tarde a los discursos, en el tomo seis aparecen sus retractaciones por metidas de pata en tuiter y en el nueve sus citas de Cien años de soledad.

Y aunque le pese a la cobarde envidia, debemos decir que difícilmente tendremos otro presidente tan gracioso como Gustavo Francisco… Los imitadores, caricaturistas y humoristas lo van a echar de menos… igual que las licoreras.

Gane el que gane, Petro será el líder de la oposición: si gana el Tigre se lucirá… Y si gana Cepeda y hace un buen gobierno Gustavo se sentirá traicionado y le hará una oposición de sirirí, estilo Uribe con Santos.

Ajualá que los vendedores de los tomos piratas en los semáforos no se chupen insultos de los taxistas, casi todos exuribistas y ahora abelardistas pura sangre.

Bienvenidos pues a estas páginas que nos recuerdan la frase de Gracián: “No hay nada tan importante que no se pueda decir en media hora”.

¿Ya estamos cansonas recordando a Gaza?