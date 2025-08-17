Tola y Maruja reciben a una mar... a la ministra de Igualdad

Resume e infórmame rápido

Hoy invitamos a desayunar al nuevo ministro de la Igualdá Juan Carlos Florián y le dimos caldo de raíz, criadillas al ajillo y rabo sudado…¡Se chupó los dedos!

Florián, como sabemos, es líder LGBTIQ+ y fue actor porno de películas homosesuales, en las que destacó por sus posiciones ideológicas arriesgadas.

Su nombramiento tiene volando a la godarria y persinando al obispo, y pa completar él mismo puso como viceministra pa la Mujer a un trans, que es un caballero que se auto percibe dama.

Qué bueno ministro verlo comer con tantas ganas -le dije. Ministro no -me frenó Florián-, dígame ministra que yo soy una marica… Ojo tías, no soy gay: soy una ma-ri-ca -dijo remachando las sílabas.

Oites Juanca, ¿vos cómo llegates al cine porno? -le preguntó Tola que pal chisme lo tiene grueso-. ¿Estudiates pa eso o sos actor natural? ¿El actor porno nace o se hace?

Yo nací una marica, tías, y en la adolescencia salí del closet. Pero mi papá se disgustó y con tal que no saliera del closet me lo adecuó: le puso cama, teléfono y televisor y le pegó un afiche de Locomía.

En cambio mi mamá sí me entendió, quizá porque a ella también le gustaban los hombres. Después sufrí el bulling y la discriminación que soportamos todas las maricas, y emigré.

En el cine porno comencé como doble en las escenas peligrosas, después hice de extra en las orgías, figurante en un trío, hasta que me dieron la oportunidad de ser antagonista.

Mi trabajo empezó a gustar porque me iba muy bien improvisando y me aprendía rápidamente los diálogos: “no pares, sigue sigue”… y las partes en inglés: “oh, may gad”.

Cuando me dieron un papel protagónico me propuse hacer quedar bien a Colombia y me fajé un papelón que hasta me nominaron al premio Oscar gay, que se llama La Oscar.

Ole Juanca, y de qué trata tu película, si se puede saber. ¿Ustedes han visto alguna vez cine de adultos, tías? No señor, lo más porno que hemos visto fue un documental sobre la próstata.

Esas películas en realidad no tienen argumento, tías. La trama es una vil disculpa pa que los protagonistas se empeloten. La historia es que a mi personaje se le taquea el desagüe del lavaplatos.

Entonces llamo al plomero, que llega con una prontitud increíble. Yo lo recibo en bata de baño y viringo por debajo. Es obviamente un plomero nada que ver con un “ruso” boyaco: alto, rubio, musculoso… y forrado en un overol que insinúa la herramienta.

El plomero me arregla el daño de una, que es destaquiar el tubo, y cuando le voy a pagar dejo caer de aposta un billete al suelo, me agacho a recogerlo y… ahí fue.

¿Y cuál es el título de la película? Es muy sencillo: “El tubo tuvo la culpa”.

Pero se ve que es una lata… no trae ningún mensaje, no tiene nada cultural -opiné yo. Tiene mucha razón tía, cuando leí el guión les propuse que sería bueno darle un toque intelectual, y entonces logré que el plomero llevara un bigote como el de Nietzsche.

Ve Juanca, ¿y qué enseñanza de vida sacates de esa esperiencia? Tías, yo lo hice por necesidad, y por tener reconocimiento… pero qué va: en la calle nadie me reconoce vestido.

En esas dentró el presidente Petro y traía un afiche con la cara de Carlos Ramón González y un letrero: “Se busca”. Tías, necesito un catorce: vayan al Partido Verde y pegan esto.

Dios mío, ¿por qué tengo el palito pa nombrar pendejos que se dejan agarrar? ¡Qué estoy pagando yo, Señor! - dijo Tavo y salió arrancándose los injertos capilares.

Ñapa: ya no lo invitan ni a los velorios.

