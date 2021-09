Tola y Maruja renuncian a su puesto de cocineras en la Casa de Nariño

Dotor

Iván Duque Márquez

Presidente de la República

Cordial saludo.

Deseamos que se encuentre bien de salú en compañía de su familia y sus mascotas: el perro, el gato, el hámster, Jasán Nasar, el loro y el canario.

El motivo de la presente es presentar renuncia prontocolaria a nuestro cargo de cocineras de la Casa de Nari, coloca que sumercé nos dió a pesar de que no somos egresadas de la Sergio.

Aclaramos que estamos very amañadas en el puesto porque aseguramos la dormida, los tres golpes (la lata es súper, pa qué), tenemos Neflis y libres los domingos y días sin Iva, aparte de que nos codiamos con lo más granao de la lagartería nacional.

Tola y yo vivimos muy agradecidas porque vivir al pie de la Plaza de Bolívar es un lujo que no se da cualesquiera: nos quedan cerquita el D1, Justo y Bueno, Ara, el Palacio de Justicia pa entutelar, el Palacio del Colesterol...

Sumercé sabe de nuestra lealtá a toda prueba y que lo hemos acompañao en estos tres años de gobierno en la buenas y en las malas... sobre todo en las malas, que son más.

Mas sin embargo, la política es dinámica y nuestro asesor ideológico Armandito Bienvendete... eh, digo Benedetti, hacía meses nos venía insistiendo: Tías, métanse al Pacto Histórico ya, antes de que no haiga cupo.

Y Tola, que es más torcida que yo, también me martillaba seguido: Maruja, vamos ligerito ponde Petro que ese ojibrotao va ganar. Y yo ranchada en que no, que Tavo no era de fiar, que se arrecordara cuando hizo con Ordóñez el Pacto Prehistórico.

Pero la narizona Tola seca un papayo y me tenía enzorrada: que Uribe está en los rines, que el Centro Democrático va de jopos pal estanco, que Fajardo se desinfló, que Alejandro no despega, que don Rodolfo no aguanta una misa con pólvora...

Y yo porfiada: Tola, no siás trásfuga, tené un tris de vergüenza, querida, cómo vamos a pasar del uribismo al petrismo como cambiando de calzones. Y Tola me soltaba un argumento que me dejaba callada: Benedetti y Roy pasaron, y están aliviaos.

Dejá de ser asquienta Maruja -me recalcaba Tola-, otros más aventaos han dao el triple salto mortal de la guerrilla al uribismo sin ponese coloraos: Rosenber Pabón, Ever Bustamante, Lucio...

Yo seguía firme, querido presidente Duque, porque pa mí los Principios no son negociables, pero Benedetti me pelaba la frase de Groucho Mars: Estos son mis principios, si no le gustan tengo repuesto.

Hasta que un uribista pura sangre me convenció de dar el brinco: nos dentró una llamada de un número privao y cuando contesté sonó un acordión y una voz gritó: ¡Viva la tierra para militar en la Colombia Humana!

Era nuestro dileto amigo Poncho Zuleta que estaba emparrandao, farfullando cosas que yo no entendía del todo y creí que nos estaba diciendo areperas, pero no, lo que dijo fue: ¡Tías, se voltió la arepa!

Ponchito -le dije-, usté está muy prendido mijo, vaye orine y se acuesta y mañana charlamos. Pero Tola me regañó: Dejalo que hable, pendeja, que los borrachos dicen la verdá.

Tías, estoy güete, ¡hip! -dijo Poncho con ese cantaíto de ay hombe-, es el momento indicado para militar en el petrismo... lástima que mi compadre Ñeñe esté chupando gladiolo o si no también militaría.

Vamos ponde Petro nosotras y los congresistas Gabriel Santos y Edward Rodríguez. El cambio es imparable. ¡Ajúa!

Posdata: Esta renuncia será efetiva el 7 de agosto de 2022, a según el que gane.

Grafitis: Ya quisiéramos muchos colombianos tener la decadencia de James Rodríguez.

Payola: Vimos la película “Tantas almas” y nos dentró direto al corazón. ¡Upa, volvamos a cine, apoyemos nuestros artistas!