Tola y Maruja reprenden a Petro y lo preparan para la cita con Trump

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¡Blasfemo! -le dijo Tola bejuca al presidente Petro-, cómo se te ocurre decir que Jesucristo tuvo amores con la vagamunda María Mandalena… ¡sacrílego! ¡apróstata!

Dejá tranquilo a Jesús -encimé yo-, que nunca tuvo novia ni bailó reguetón, y cuando le daban ganitas de “aquello” tomaba alcanfor o salía de vuelta con Onán… Qué necesidá hablar de religión y alborotar el obispero.

Y enseguida rematás con que sos muy bueno en la cama y que las fufurufas no te olvidan y que patatí y que patatá… No fregués Tavo, volvete serio que estás muy cucho.

El pueblo tiene derecho a saber que su mesías también siente, tías… Que no soy de fierro y que no discrimino entre prójimos y prójimas, que todos son criaturas de Dios -dijo Petro con sus ojos brotaos rutilantes.

Mirá Gustavo Francisco -dijo Tola áspera-, dejá de hablar pajarilla y mejor te ayudamos a empacar pa tu cita con Boliqueso… Acordate que te compramos un tiquete que solamente permite llevar una riñonera.

No tenés que alistar sino un par de chancletas porque Donaltrón te tiene allá una sudadera… Te vas solamente con el encapillao y una ruana pal frío, y un calzoncillo de repuesto lo guardás en el bolsillo.

¿Y entonces llevo el megáfono en la mano? -preguntó Petro muy campante-. ¡Ni se te ocurra zumbambico! -esclamó Tola roja de la ira-… vos que das papaya y Tron te agarra de las jíqueras y te pone el overol naranjao.

Lo único que podés cargar de mano es el regalo pa Donaltrón… Mostrá qué le vas a llevar… No señor, esa botella de viche no porque el moneco pecueco es astemio. Y la espada de Bolívar no te la permiten en el avión.

Las rodilleras que te hicimos en croché con los colores de la bandera guerra a muerte las podés llevar puestas… También te podrías llevar puesto el sombrero de Pizarro y la sotana del cura Camilo.

¿Qué es esto, Tavo? Una fotocopia del Nobel de García Márquez que le llevo de regalo a Tron… No señor, el cuadro está más grande que el de María Corina y no cabe debajo del asiento, te lo cobran.

¿Esta mata de qué es, Tavo? Es una matica de coca pa que Tron la siembre a ver si le pega… No señor, material vegetal te lo quitan cuando aterricés. Qué bobada, no le llevés regalo y mejor le das la plata que a él le sirve más.

Bueno, listo el equipaje, ahora concentrémonos en tu reunión: porfa no llegués prendido. Pa romper el yelo con Tron hablale de negocios y decile que Colombia está interesada en un apartaestudio en Gaza.

Mejor no le toqués el tema de Maduro, y menos pedile visa pa visitalo… Pero si te pregunta si es cierto que dijites que lo de Maduro es un secuestro, le decís que sí y lo felicitás por ese secuestro tan profesional.

Si en la conversación participa el vice Vance y el ambiente se pone maluquito les hablás bobadas, como por ejemplo: por qué after es después y terrific es fantástico… y le decís que un punto pa negociar sería que el inglés se pronuncie como se escribe.

No le hablés de matemática cuántica que se te duerme… y se dispierta de mal genio. Dicen que el moneco está tan chuchumeco que “se duerme enjabonando la novia”.

No le digás que sos muy bueno en la cama porque Tron lo puede tomar como una indireta de su merequetengue con Epstein. Y si te pregunta qué pensás de Cuba le decís que la debería comprar.

En esas dentró Benedetti con el regalo pa Tron: una muñeca inflable vestida de Lolita.

No olvidemos a Gaza.

Payola. Tola y Maruja hablan de aquello: “el delicioso” en la tercera edad. Mero Bar Medellín: eticketablanca.com