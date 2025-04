Tola y Maruja revean detalles de la cirugía estética que le hicieron al presidente

Resume e infórmame rápido

El presidente Petro nos citó en su despacho y nos la tiró prendida: Tías, me quiero estirar la cara y necesito que ustedes me hagan la cirugía, no tengo quien más.

~~~

Yo le pedí a la EPS que me la autorizara y me la negó dizque por ser estética -siguió Tavo-. De nada valió la rosca de la doctora Corcho ni la palanca del ministro Jaramillo.

~~~

Tengo entendido que la tía Tola estudió enfermería, ¿es cierto? -preguntó Tavo tocándose la papada de pelícano-. Sí señor, por radio Sutatenza -dijo Tola muy creída.

~~~

Eso sí, les pido la mayor discreción tías, esto no lo sabe ni Verónica, y les ruego por favor que no le cuenten al chuchumeco Álvaro Leyva, que pal chisme les da sopa y seco.

~~~

Pero a nosotras sí nos podés confiar dónde te perdites esos dos días en París, Tavo -le dijo Tola-. Claro tía: me reuní con el jorobado de Notre Dame que me iba a recomendar un cirujano plástico, y estuve en el Moulin Rouge a ver si llevamos unos molinos a La Guajira.

~~~

¿Y Leyva por qué dijo que sos drogadito? -le pregunté a quemarropa-. Usted sabe tía que los godos te ven fumando maracachafa medicinal y dicen que eres vicioso.

~~~

Me parece que la operación la podemos hacer en el poyo del fogón -dijo la cirujana Tola alistando el cuchillo de la cocina-. Maruja se puede encargar de la anastesia con burundanga.

~~~

¿Qué te querés operar, Tavo? -le pregunté al paciente-. Tía, me quiero quitar papada y estirar la pategallina y recortar los párpados, que no me dejan ver la realidat…

~~~

Yo me parece que podemos aprovechar y ponete un tris de silicona en la jeta pa que te salga más titina la carreta que echás, y una desbrotada de ojos no te caería mal -dijo la facultativa Tola.

~~~

Sería bueno ponerte nalga -dije yo-, porque los viejos se van poniendo culifruncidos, sin jundillo, y les toca sentarse en el güesito de la alegría y los dos calambombos, pobrecitos.

~~~

No te vamos a poner silicona en el culantro sino espuma, Tavo, que sale más barata y con la ventaja que si vas al estadio no necesitás llevar cojín.

~~~

¿Pestañas te gustarían, Tavo? Te ponemos unas bien crespas, y si te colocamos lentes de contacto azules quedás un zarco quebrador que mejor dicho, hasta Viqui se traga de vos.

~~~

¿Te alargamos las patas? Así quedarías con más estatura de estadista y más alto que Milei, Noboa y Bukele. También te podríamos quitar las costillas falsas y dejarte más auténtico.

~~~

Yo quiero presidente que me firme un permiso pa la privación con burundanga porque de pronto se me va la mano y sumercé, toco madera, cuelga los Ferragamo.

~~~

Y otra cosa, Tavo: la ley pide que alguien se encargue del gobierno mientras sumercé esté privao, ¿quién te gustaría que asuma? Pues que siga gobernando Benedetti -dijo Petro soliviándose la papada papal.

~~~

Tías, las heridas me las cosen bien pulidas pa que después la oposición no salga con que a este gobierno se le ven las costuras. Y me gustaría que me raspen el tatuaje que tengo con la cara de Maduro.

~~~

La operación fue un ésito, pero cuando dispertó diciéndole HP al presidente del Congreso caímos en la cuenta de que debimos habele cortao tan siquiera media lengua.

Ñapa: Despedimos con amor al papa Francisco, que en su oración antes de dormir le pedía a Dios que le diera sentido del humor… Siempre te recordaremos, Pachito el che.

Ñapita: ¿Álvaro Leyva es adicto al chisme? Esperamos con ansiedá su segunda carta a los chismolonicenses.

Ñapita: La oposición pide que Petro se someta a exámenes médicos. Petro dice que sí y pide cita en la EPS…

Recordemos a Gaza, porfa.