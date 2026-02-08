Tola y Maruja revelan el detrás de cámaras del la cita Trump-Petro

Resume e infórmame rápido

Algunos opositores envidiosos se burlan porque al presidente Petro y su comitiva nos tocó dentrar por la puerta de atrás de La Casa Blanca.

Muy cierto, dentramos por la puerta del servicio y hasta la cancillera Yolanda Villavicencio casi se choca con un empleado que salía con la basura.

Pero la razón por la que dentramos por detrás es porque por delante acababan de trapiar y no quisimos pisar. Solo las mujeres sabemos lo doloroso que es que te pisen lo trapiao.

El presidente Donal “Boliqueso” Tron nos recibió muy amable en compañía de Marco Rubio y Berni Moreno. Miren tías -nos dijo Yolanda-, cómo son de mentirosos estos gringos: ni Marco es rubio ni Berni es moreno.

La reunión se demoró pa comenzar porque Donaltrón llamó a Marco y le dijo algo al oído. Marco se arrimó donde Petro y le pidió la cédula y fue y se la mostró a Tron.

Disculpen -dijo Rubio-, míster president quería comprobar que este señor sí es Petro porque al principio dudamos que fuera el verdadero Petro pues llegó puntual, sobrio y bien vestido.

Hubo un momento de silencio incómodo porque por protocolo Petro no podía principiar a hablar hasta que no hablara el moneco, y Tron estaba medio dormido.

Entonces Petro tomó la iniciativa y rompió el ICE con una pregunta que llevaba apuntada con Kilométrico en la palma de la mano: Don Donal, ¿du yu sabía that I am very arrecho in the bed?

No empecemos, Gustavo -regañó Rubio a Petro-, míster president tiene si mucho media hora para atenderlo, y tampoco nos interesa su desempeño en la cama porque si a eso vamos Trump le da sopa y seco.

Míster Petrou -dijo Donaltrón dispertando de la modorra-, ¿why you called yourself Aureliano? No míster president -le dijo pasitico Marco a Tron-, no le mencione Cien años de soledad que aquí amanecemos.

Don Donal -retomó Petro la palabra-, ¿usted sabía que se vive mejor en Cuba que en Miami? Hubo un silencio maluquito y al embajador García-Peña le dio mucha rabia y se puso rojo como un hidrante.

No toquemos esos temas, plis -dijo Rubio mirando el reló-, aquí nos interesa es qué ha hecho you contra los narcos. Mucho -contestó Petro-, los estamos apretando: Cielo Rusinque les está controlando los precios.

Y también los estamos desfinanciando -siguió Gustavo-: los dejamos que den plata pa las campañas políticas pa que se queden ilíquidos y no puedan comprar policías.

Don Donal -prosiguió Petro-, ¿sumercé conoció al expresidente Pastrana allá en la isla de Epstein? Rubio se paró como un resorte y dio por terminada la reunión. Pero Yolanda muy viva sacó los regalos y cambió el ambiente.

Esta bata es para misiá Melania -dijo Petro desdoblando un vestido divino hecho por indias pastusas-, y dígale que conserve el tiquete por si no le sirve… muy lindo ¿cierto? Con esos colores del M-19. Apuesto don Donal a que usted no perteneció a un grupo guerrillero. Yo sí.

Y otra cosa don Donal -siguió Gustavo como Petro por su casa-: ¿sumercé es inolvidable pa las fufurufas que lo conocen haciendo “el delicioso”? Yo sí.

El tradutor no supo cómo traducir “fufurufas” y el embajador rápidamente le entregó a Petro el libro The art of the deal pa que le pidiera una dedicatoria a Tron. El moneco miró el libro y dijo muy seco: “is pirate”.

Don Donal, lo invito a Cartagena pa que vea que Colombia es una berraquera… le garantizo que los colombianos que viven aquí se quieren devolver.

¡Yo no! -brincó Berni Moreno, que había estao más callao que Francia Márquez-, a mí me saca de ese caldo. Yo no quiero que me toque un debate entre sus amigos Roy y Pinturita.

Ay, Gaza.