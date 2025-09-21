Tola y Maruja revisan el discurso de Petro ante la ONU, y clasifican al viaje

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Petro nos incluyó en la comitiva que viaja a Nueva Yor a la asamblea de la ONU y entonces madrugamos a preparar el fiambre porque en los aviones no dan ni ñervo.

Arroz, carne molida, papas chorriadas, chicharrón, güevo duro y tajadas de maduro, todo envuelto en hojas de plátano oreadas y amarradas con cabuya… ¡Chupe y me deja!

En el aeropuerto El Dorao tuvimos problemas porque los de seguridá le pegaron una requisada la macha a Petro y le quitaron el termo de tinto… ¡El café es una sustancia prohibida! -le dijo todo repelente el guardia.

¿Prohibido el tinto? -preguntó Tavo brotando más los ojos-. Sí señor -dijo el guarda-, hoy el presidente Donaltrón mandó una directiva: el café colombiano se declara estimulante peligroso.

¿Peligroso? -dijo Petro estupefaciente… eh, digo, estupefacto-. Sí presidente, parece que el café puede llevar a la persona a desvariar y decir disparates: que clítoris, que Brayan, que constituyente…

Refunfuñando subimos al avión presidencial y Tavo nos sentó a su lado y, muy gentil, nos dejó la ventanilla. Tías, les voy a leer mi discurso ante la ONU a ver cómo les parece.

Pero antes… ¡Armando! -llamó al ministro Benedetti, que se acercó ligerito, se quitó un zapato, le zafó el tacón falso y sacó un frasquito que contenía una dosis de tinto. Petro lo bogó con el síndrome tembloroso, y su cara resplandeció.

Mandatarios del mundo -leyó Petro relamiendo su jeta-, soy el último Aureliano del mágico Macondo, donde crecen verdísimas las matas de coca que iluminan nuestros valles y montañas.

Los aborígenes mascaban esta hoja para alimentarse y resistir dolores y aguantar el trajín… hasta que llegaron los blancos esclavistas-fachos-nazis y la hicieron polvo, literal.

Richard Nixon, un presidente gringo que irónicamente tenía su narizota con unas fosas que parecían fosas comunes, decretó que ese polvito que los yupis aspiraban en sus rumbas fuera ilegal.

Y ahí se jodió Colombia, señores, porque la ilegalidad de la cocaína trajo consigo la corrupción y la muerte y una guerra tan inútil que solo ha logrado que aumente el vicio.

Hay un ejemplo de la pendejada de esta guerra al narcotráfico (o narcotrágico) que no me canso de poner: el final de la película Los Intocables.

Esta cinta trata del empeño del policía Eliot Ness de meter a la cárcel al capo Al Capone, el Pablo Escobar gringo pero traficante de licor, que también estaba idiotamente prohibido.

La persecución de Al Capone produce la muerte de los compañeros policías de Ness y de muchos inocentes y el constante riesgo de su propia vida y la pudrición de políticos y autoridades que se venden.

Por fin logran encanar a Al Capone ¡por evasión de impuestos! y un periodista le pregunta al policía qué es lo primero que hará cuando legalicen el licor, y Ness no titubea al responder: ¡Tomarme un trago!

Le propongo al mundo que quitemos la i de ilegal y que mi Macondo querido pueda ser el productor de la mejor cafeína y la mejor cocaína… y todos felices.

Y que le quitemos la i a otras palabras para que el ministro Benedetti pueda ser rredento, el ministro Jaramillo ncapaz, el doctor Leyva rrespetuoso y Abelardo de la Espriella letrado.

Sería muy bueno si a descertificación le quitamos el des. Y si a lo que hice con el ministro Florián y con la fugaz ministra TIC le quitamos el chambo quedaría nada.

Ñapa: Si en vez de descertificar a Colombia Donaltrón certifica que Julianita Guerrero se graduó de la High School, quedaría como un príncipe.

Si a lo que le están haciendo a Gaza le quitamos la i quedaría: nfamia.

Payola: Especial de Humor y Amistad: “Tola y Maruja hablan de aquello”. Teatro Panamericana, Medellín. Info: 3003101282 eticketablanca.com