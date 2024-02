Tola y Maruja salen de recorrido cultural con Fico

Berrionditas, como sabemos que muchas de ustedes no ven noticieros pa no dale papaya al estrés, las ponemos en contesto: el secretario de Cultura de Medellín dijo que no sabía nada de cultura y que ni siquiera conocía una biblioteca.

Entonces el alcalde Fico, que tampoco conocía una biblioteca, nos pidió el favor de que lo lleváramos a conocer la Biblioteca Pública Piloto, que él ni siquiera sabía que es del municipio.

La Piloto tiene un diretor que tampoco conocía una biblioteca y lo puso Daniel Quintero como favor político, así como Fico nombró al secretario de Cultura también como favor político.

Cuando llegamos a la biblioteca Fico no podía creer que hubieran tantos libros. Uy tías ome -nos dijo muy emocionao-, estos libros kiliaos deben valer un cojonal de plata.

Lo condujimos al pasillo de literatura y le pedimos que sacara un libro al azar y sacó Que pase el aserrador, un cuento de Jesús del Corral que narra la historia de un paisa y un indio boyacense que desertaron del ejército en la guerra de 1885.

Iban muertos de hambre y cansancio por la rivera del Nus y llegaron a una finca donde necesitaban aserradores. Al otro lado del río un hombre le gritó al indio: ¿usted es aserrador? El indio vaciló y dijo que no.

Y enseguida le preguntó al paisa: Y usted, ¿es aserrador? Y el paisa contestó sin gaguiar: ¡Y de los buenos!, a pesar de que tampoco era. Entonces le mandaron la tarabita: ¡Que pase el aserrador!, y al pobre indio le tocó seguir su camino.

¡Vea ome! -esclamó Fico- Eso mismo me pasó con Manuelito: le pregunté si él sabía de cultura y me respondió sin titubiar: “Ay ome Fico, la pregunta ofende, papá. En cultura general nadie me gana… pregunte lo que sea”.

Le pregunté en cuál monte había parao el arca de Noé y de una, sin consultar Gúgol ni nada, me contestó: El Arará… Qué berraco tan culto, porque es una pregunta corchadora, ¿sí o qué tías?

De la Piloto arrancamos pa la retreta con la banda de la Universidá de Antioquia y Fico quedó asombrao con el bajo: Vea ome, y yo creyendo que esa guitarrota grande era la mamá de las guitarritas que se tocan con un palito.

Hasta me gustó esa música, tías, pero me parece que le hace falta la letra -dijo Fico hablando de la sinfonía que sonó-. ¿Se llama música brillante, cierto? Muy buena, pero se presta poquito pal baile.

Enseguida vamos pa teatro, Federico -le dijo Tola-. Vamos a ver Un enemigo del pueblo, de Ibsen, donde se muestra que poner en un puesto público a un tipo que no está capacitao también es corrución.

¿Y no hay otra más interesante, tías? Yo pal teatro pocón, me duermo. No más empieza la obra clavo el pico. Claro mijito, también podemos ver La muerte de un viajante, de Miller.

No tías, nada de muertos… eso me sube el índice de homicidios, y además yo soy capaz de trepame en una moto y perseguir a los asesinos, yo me conozco. ¿No hay alguna de risa?

Pues vamos pal Circo Medellín, que es muy divertido -dijo Tola-. Un momentico tías, ¿un circo es cultura? -preguntó Fico-. Pues claro, mijo: cultura es todo lo que no da plata.

Propongo que vamos al Museo de Antioquia -dije yo-. ¿Has entrao a un museo, Fico? Avi María tía, tampoco me crea tan montañero. Cuando estuve en las Europas conocí el Museo del Jamón.

Yo creo tías que mejor vamos pal Palacio de Esposiciones, que hay una feria equina y tengo entendido que eso también es cultura, y da plata…¡Y plata es plata!

Payola: lean Que pase el aserrador, es muy gracioso.