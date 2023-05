Tola y Maruja se colaron en el viaje a África de Francia Márquez

Berrionditas, adivinen dónde estamos. Les damos pistas: empieza por Á. Es el continente donde nació la humanidá. Sus habitantes llevan el baile en la sangre.

Otras pistas: en la época de la colonia en América fray Bartolomé de las Casas propuso que no esclavizaran a los indios sino que trajeran esclavos de por allá.

Más pistas: de allá son Kunta Kinte, Elon Musk, Freddie Mercury, Charlize Theron, Nelson Mandela, Patricio Lumumba, J.M. Coetzee y el tatatataragüelo de Francia Márquez.

¡Felicitaciones, adivinaron! Estamos en África, coladas en la comitiva de la vice Francia que nos convidó como representantes de las Nadies de la tercera edá.

Muchos envidiosos, más que todo uribistas, han criticao este periplo como un derroche, pero no saben que doña Francia nos impartió la orden de asoluta austeridá.

Y por eso estamos en un erbienbi donde podemos cocinar tranquilamente las lentejas y las yucas que trajimos desde Colombia, y pa la proteína salimos a cazar lo que se atraviese.

Mientras la dotora Francia atendía los compromisos oficiales, Tola y yo nos metimos en la selva africana a pistiar alguna guagua o gurre o tatabra o cualesquier bicho que diera papaya.

Pero caímos en manos de una tribu de canibales que nos empelotaron y nos zamparon en una olla y nos empezaron a cocinar mientras nos tiraban revuelto y triguisar.

Tola se asustó mucho y se puso a llorar y uno de los caníbales le dijo: tía, no llore, no nos sale más el sancocho, y no se tensione que se le pone más dura la carne.

El caldo empezó a burbujiar y Tola dentró en pánico y yo la tuve que calmar: querida, no te estresés que es pior, hacé de cuenta que estamos en un yacuzi con aliños.

Al tiempo que nos cocinábamos, los maldingos caníbales se repartían nuestras presas: uno se pidió la pechuga de Tola y otro dijo que le gustaría probar mi rabadilla.

Tola me dijo que le dolía morir guisada sin saber en qué paraba la acusación de Mancuso a Pachito Santos como proponedor del Bloque Capital de los paramilitares.

No va pasar nada, Tola -le dije mientras un canibal nos picaba cilantro-, arrecordate que Pachito es inimputable por ser menor de edá y el fiscal Barbosa está muy empeliculao con su campaña presidencial.

Ay Maruja, yo me tiene muy cabezona el golpe de Estado que propuso un coronel. No te pensionés Tola, a Petro no lo pueden tumbar porque llega tarde al golpe.

Nos dio risita nerviosa porque un canibal dijo que era vegetariano y que le guardaran las plantas de los pies, las palmas de las manos y las raíces del pelo.

Vea pues -dijo Tola mientras se sacaba un plátano de la entrepierna-, vinimos quizque a conocer la cocina ancestral de África y resultamos siendo el menú.

En esas se oyó un bochinche y los caníbales salieron corriendo de güida: ¡fue que llegó Tarzán a rescatanos! Nos sacó de la olla y nos entregó dos taparrabos, mientras Chita nos espulgaba cominos del pelo.

Mi Dios le pague y le dé el cielo don Tarzán -le dijimos en coro mirándole esa musculatura y esa melena tan titina que se manda. Con una mera mano nos agarró y colgao de bejucos nos llevó a su aldea.

Lo primero que pedimos urgente fue que nos prestaran dos brasieles, pero las únicas que usaban eran Jane, la novia de don Tarzán y Diana, la novia del Fantasma, las dos talla S.

Sirvieron bebidas de llantén y nos pusimos a raniar y don Tarzán nos dijo que en el transistor oía noticias de Colombia, y preguntó: Tías, ¿qué fue de la vida de Kapax?

Payola: en memoria de don Fernando.