Tola y Maruja se preparan para la guerra contra Perú

Tías, alístense que nos vamos a la guerra contra Perú -nos dijo el presidente Petro y nos entregó sendos fusiles-. Y vengan pal patio que vamos a practicar polígono.

Pero Tavo -dijo Tola soltando el fusil-, nosotras ni sabemos disparar, por los clavos de Cristo… yo la única arma que he tocao en mi vida es la chancleta con la que le cascaba a mis hijos.

Tranquilas tías, Nerú tampoco sabe manejar armas, ni el pastor Saade (que solamente sabe disparar por diezmos) ni Angie Lizeth, ni las hermanitas Guerrero, ni siquiera yo, que cuando estuve en la guerrilla no eché bala sino carreta.

Conmigo no cuente, Gustavo -dije devolviéndole el fierro-, yo no tengo hígados pa disparale a la Señorita Laura o a Jaime Bayly o al mismísimo papa León XIV… olvidate mugre.

¿Ustedes saben tías los años de cárcel que da la traición a la patria? Queliace Tavo, pagamos cana con mucho gusto -dijo Tola-, y mejor si nos meten en la misma cárcel de mi presidente Uribe.

Llegamos al polígono y le teníamos que disparar a un blanco con la foto de Netanyau. ¡Pa lo que no hay pereza! -dijo el pastor disparando el primer tiro, que pasó lejísimos de la silueta del israelí.

En esas vino Armandito Benedetti vestido de camuflao, pero con un pulso de delírium tremens que el mismo Petro le dijo que se tomara un consomé y se pegara una recostadita.

No hermano -le contestó Benedetti con el gaznate más seco que estopa-, yo no me pierdo ni de mondá la invasión a Perú y el saqueo a las bodegas del pisco.

¿Y usted Nerú, por qué no dispara? -le dijo bruscamente el comandante Petro al pobre masajista-. Lo veo ahí como embobado untándole aceite de coco y acariciando el fusil… ¡A discreción…atención…fir!

Muchas gracias por venir, doctora Corcho -la saludó Gustavo entregándole un maletín de primeros ausilios-. Usted y el ministro Jaramillo se encargarán de darle cita a los heridos.

Angie Lizeth -le ordenó a su diretora del Dapre-, llame ya mismo a la vice Francia y me le dice que se presente en el término de la distancia, que sirva al menos de barricada.

Y también me busca a Florián, el actor porno que pienso poner de ministro, que lo necesito en el frente de batalla pa que se empelote y distraiga al enemigo.

¿Dónde anda el ministro de Educación? Con su cara y sus palabrotas podemos asustar a los incas. Y me traen a Tom y Jerry, los hijos de Uribe, a ver si por fin pagan servicio militar.

Presidente -le dijo Angie Lizeth al oído-, llamaron los chicos de la Oficina de Envigado: que “pa las que sea”. Iván Mordisco también se ofreció. Y el Clan del Golfo está listo.

Díganle a Jólman Morris que me organice urgente un concierto del Dr. Krápula en la frontera, y que ponga los parlantes apuntando a Lima…Y no puede faltar David Racero, pa que vuelva pulpa a esos peruanos.

De pronto ¡pum! sonó un disparo que nos hizo brincar, y todos voltiamos a mirar y era el exministro Bonillita praticando tiro, pero apuntó tan alto que casi le pega al défici fiscal.

Tavo -habló Tola preocupada por los vientos de guerra-, ¿y por qué primero no hacemos una encuesta en esa isla Santa Rosa pa ver si sus habitantes prefieren ser olvidaos por Colombia o por Perú?

Gustavo, yo digo que sumercé se debe poner es a trabajar este añito que le queda, que práticamente es medio año porque ahorita en setiembre comienza diciembre.

Ñapa: “No es que nos vendamos, es que nos compran”: congresistas de Crédito Público (el entrecomillado es del inolvidable Antonio Caballero).

Parece que viene la “solución final”… pobre Gaza.