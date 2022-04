Tola y Maruja se quedan hablando con Duque tras hacerle desayuno

Hoy le dimos al presidente Duque un desayuno pentagruélico (cinco platos) porque la orden es que raspemos la olla antes de que lleguen los petristas con sus hambres atrasadas.

Mientras Ivancito daba cuenta de sancocho trifásico, mute, mondongo, cuchuco y ajiaco, requintaos con aguacate y banano, Tola le dijo que dejara de metese en política.

¿Y por qué gracia, tías? Yo tengo derecho a opinar de política como cualquier ciudadano -dijo Ivancito atarugao-. Pero es que vos no sos cualesquier ciudadano, Iván: sos el presidente de todos -le recalcó Tola-.

¿El presidente? -reviró Ivancho ruñendo espinazo-. ¿Cómo me pueden comprobar que yo soy el presidente, ah? Ya hablé con la procuradora y me dijo que tranquilo, que a mí no me pueden considerar funcionario... que si mucho disfuncionario.

Sí, Iván, ya sabemos que no te conviene que suba Petro porque te van a destapar todito -metí la cucharada-, pero por lo menos disimulá tu preferencia por Federico.

Ivancho, te vamos a dar unos consejitos pa que le ayudés al de Uribe sin dar papaya: por ejemplo, decí que apoyás a Fito Gutiérrez o a Fico Páez o al candidato de Mario Hernández.

Y cuando te refirás a Petro no digás “el populista ojibrotao” sino “Petrosky”, y cuando hablés de Francia no digás “la negra esa” sino “la niche sabrosa”.

A propósito, Iván -dije yo-, ¿qué fue que los uribistas nos dejaron esperando el video porno de Petro? Lo que pasó tías es que tuvimos informes de inteligencia de que Petro lo subiría a OnlyFans pa monetizarlo y financiar su campaña.

¿Pero es cierto que en el tal video Petro sale vestido de mujer? Sí, tías, y por eso J.J. Rendón nos recomendó que mejor no lo sacáramos porque Petro es piernón y le luce la minifalda, y nos ganaría en primera vuelta.

Yo pienso que tenemos que sacar más fei nius contra Petro y Francia porque no nos están funcionando las de las pensiones ni las espropiaciones -dijo la estratega Tola-.

¿Qué tal si regamos el cuento de que Francia no es negra natural? -propuse yo-. O que ella también es súper racista y que dice: ¡blancos ni mis tenis!

O pongamos a circular la fei nius de que Petro se alió con chinos comunistas pa comprar Justo & Bueno. O que Petro le robó el teflón a Uribe -dijo Tola-.

Pero también pensemos cómo contrarrestar la propaganda sucia contra Federico -dijo Ivancito embutido de postre-. Eso de la Oficina de Envigado lo tiene ñato.

Pues podríamos conseguir el testimonio de la nieta mía, Mélani Graciela, que fue secretaria en la Oficina de Envigao -propuso Tola-. ¿En serio tía, su nieta trabajó allá?

Sí, pero cuando la Policía desmanteló la Oficina Melanita quedó en el limbo, sin trabajo y sin prestaciones, y a ella le dio sustico decile a Don Berna que la liquidara.

¡Ah, ya me acordé! -brinqué-: Petro en su autobiografía cuenta que cuando estaba clandestino robó la cédula de un cuñao... entonces podemos inventar que con esa cédula sacó fiao el bikini del video.

Ole Iván, otro chisme que le podemos sacar a Petro es que firmó el compromiso de no espropiar en una de las notarías que pagó Uribe por su reeleción.

Tías, cambiando de tema, les cuento que quiero ser magistrado de la Corte Constitucional. Ve, qué bueno Ivancho: nunca es tarde pa estudiar.

Grafitis: “Mi voto es secretosky”.

Ñapa: ¿Y qué tal María Fernanda Cabal en remplazo de Diego Molano?

Ñapita: La vicepresidenta Martica Ramírez dijo que no permitirá que Nicaragua se lleve ni un centímetro de San Andrés... y menos de su playa privada.

Payola: en la edición on line pueden oír esta columna en las voces de las propias tías.