Tola y Maruja sermonean a Petro tras las marchas

No más café, Gustavo… no más -le dijo Tola al presidente Petro, que se apareció en la cocina en piyama pidiendo el tinto mañanero.

~~~

Tanta cafeína te está corriendo la teja, Tavo -dije yo escondiendo el termo-, y te pone a decir barrabasadas: que la manifestación del 21 fue “la marcha de la muerte”.

~~~

Pero tías, ¿no vieron gente cargando ataúdes y pidiendo mi muerte? Sí Tavo, pero como en toda marcha no faltan los vándalos. No generalicés, no todos los que marcharon te quieren tieso… o preso.

~~~

Nos pareció muy dividor tu discurso del 1º de mayo Tavo, te lo decimos sinceramente. ¿Qué necesidá voliar la bandera del M-19? ¿Pa qué? ¿Qué sacás con eso?

~~~

¿Y por qué no te bajás del bus varao de la bendita costituyente? Ni tus lambones te apoyan esa ventolera de la que saldrías trasquilao. Volvete serio, cogé oficio.

~~~

En vez de estar disvariando con costituyentes que vas a perder, contanos quién te recomendó a la joyita de Olmedo López, pa dale un pico.

~~~

Si nos contás de quién es cuota ese vergajo -dije yo dándole un tintico a ver si soltaba la lengua-, te creemos que te choca la corrución. Si no, olvidate mugre.

~~~

Mi marcha fue más larga que la de ellos -dijo Petro voltiando la hoja-, salió gente hasta de un ojo… Quedé muy contento, ya estoy alistando la marcha del Día de la Madre.

~~~

¿Cómo así? -brincó Tola- ¿Te vas adueñar también de ese día? Sería un día muy bonito, tías -siguió Tavo, sirviéndose otro tinto-, todas las madres sin pensión marchando, tomando el solecito…

~~~

Sería una manera distinta de celebrar ese día, que siempre es la pobre vieja madrugando a preparar una tracamanada de tamales pa que lleguen los hijos con nueras y nietos a acabar hasta con el nido de la perra.

~~~

No, que saquen a la cucha a caminar, a respirar otro dísel -prosiguió Petro emocionao, brotando más los ojos-, que ese domingo no la pongan a mantequiar y la lleven a comer afuera.

~~~

Que la noche anterior tomen la merienda en familia y dibujen las pancartas: ¡Petro hay solo uno! ¡El que niegue a Petro niega la mama! ¡Va la madre pa la Derecha! ¡La corrupción es la madre de la desigualdad!

~~~

Qué bonito sería ver familias enteras marchando por sus derechos, la mamá en primera línea, con sus bellas canas al aire y su delantal con los colores del M-19…

~~~

¡Un momentico Gustavo Francisco! -lo frenó Tola quitándole el pocillo-. Usté se embobó o qué… No señor, no vamos a permitir que se apodere del día de madres, deje de ser conchudo.

~~~

¿A qué jugamos? -apoyé yo amenazando con quitale la cachucha-. ¿De cuál otro día te vas a adueñar, descarao? ¿Amor y Amistá? ¿Jalogüín? ¿Las velitas? Ojo con el día de las velitas, que se te incendia este país.

~~~

No me den ideas, tías. ¿Ustedes se imaginan una marcha el 7 de diciembre, yo en la tarima disfrazado de papá Noel? Y les echo el Esmad, y que la gente les tire natilla y buñuelos…

~~~

No más café, Tavo… no más -le dijo Tola arrebatándole el termo-. Sumercé tiene que ingresar a cafeinómanos anónimos pero ya. Mejor hablemos del rompimiento con Israel.

~~~

Cómo se te ocurre Gustavo romper con el pueblo elegido. A ver, tías -reviró Petro mirando con ansiedá el termo decomisao-, ¿quién eligió a Israel como el pueblo elegido? ¿Fue una votación democrática? ¿Hubo veeduría de la ONU?

~~~

No te hagás el charrito, Tavo. Necesitamos a Israel pa que nos venda armas pa matanos entre todos… o nos tocaría comprale las armas al Clan del Golfo.

Pedimos perdón por Gaza.