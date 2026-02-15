Logo El Espectador
Tola y Maruja sueñan que Abelardo encarcela a Petro

Tola y Maruja
15 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.

Oites Maruja, por la berrionda foto que publicó el presidente Petro metido entre un calabozo de la antigua prisión Gorgona tuve una pesadilla: soñé que Uribe encarcelaba a Petro.

No fregués Tola, contá…Vos sabés cómo son los sueños, que salen con unas… Quizque vos y yo estábamos con Petro en un consejo comunitario del presidente De la Espriella y también estaba el ministro de Defensa Álvaro Uribe.

Abelardo cantó el himno nacional con su voz de barítono corroncho, acompañao del conjunto de Silvestre Nalgón, y enseguida habló de la “seguridá democrática” y de las miles de bajas propinadas por las Fuerzas Armadas a la narcoguerrilla.

Cuan...

