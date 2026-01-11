Tola y Maruja traducen la llamada de Petro con Trump

Resume e infórmame rápido

El presidente Petro llegó a la cocina y nos dijo: Tías, necesito que me ayuden a llamar a Donaltrón pero que parezca como que fue él el que me llamó.

Se le tiene -dijo Tola que se cree muy avispada-: le hacemos una llamada perdida pa que él quede intrigao y la devuelva. Pero tías, ¿él si contestará números desconocidos?

Pues claro que va contestar Tavo, cuando uno está pendiente de un premio contesta todos los números… y te lo decimos porque a nosotras nos pasa siempre con el Simón Bolívar: contestamos todas las llamadas con la esperanza de que sean ellos… pero es Claro ofreciendo planes o Falabella ofreciendo tarjetas.

Pero tengo el problema del idioma, tías… ¿ustedes hablan inglés? Claro que yes Tavo, Maruja y yo somos licenciadas en lenguas de la San José y tenemos enmarcao el diploma firmao por Benedetti.

¿En “lenguas viperinas”? -dijo Petro haciéndose el charro y él mismo marcó el número de La Casa Blanca. ¿Alou? -contestó la voz inconfundible del moneco pecueco.

¿Don Donal? -preguntó Petro sin ocultar el culillo-. Yes, with me… ¿Who calling?

Que quién habla -tradujo Tola. I am Gustavo Petro, el de la Clinton List. Okey -dijo Tron-. ¿Jaguar you? Sí señor, soy yo -dijo Tavo.

To you order -dijo Tron-. Que a la orden -traduje yo-. Pues… mire don Donal, lo que pasa es que yo… cómo le dijera… le quiero pedir disculpas por haber dicho que nuestros soldados y soldadas están listos y listas pal combate.

No preocupeición, míster Petro -dijo Donaltrón-, I too spik shit when I am drunk. Que no te preocupés, que él también habla mucha caca cuando se emborracha -tradujo Tola.

Mister Trump, sincerely la war contra el narcotráfico se perdió, entonces le tengo uán propuesta: Colombia le manda 50 millones de panelas de cocaína y sumercé las vende y partimos. Lo mismo que hizo con Delcy, pero con el “oro blanco”.

No chocarme propuesta -dijo Tron en perfeto español- ¿When you can visit me in the White House? Que cuándo querés ir a Guásinton -tradujo Tola.

Pero míster Trump, ¿cómo hago pa ir sin visa? No problem Petro, you enter by the hole and pay a guide visit to The White House, and when I go to toilette abording me and I give you autograph.

Que no hay lío Tavo, que dentrás por el güeco y que pagás una visita guiada a La Casa Blanca y que cuando él vaya al baño lo abordás y te da el autógrafo.

But a little thing, míster Petrosky -agregó Tron-: come without megaphone neither Currea-Lugo. Pero que una cosita: que vas sin megáfono y sin tradutor -tradujo Tola.

Míster Petrosky, the great colombian míster Uribe said you are narco, ¿what do you say about this? -yo traduje y Petro contestó: ¡Oigan! Si yo fuera narco sería amigo de él.

Míster Tron, tengo una dudita: quién me garantiza que cuando yo salga de su despacho no me estará esperando un policía de la ICE. Don’t worry, trust in my moral. Que tranqui, que confiés en su moral.

Okey, I wait for you míster Petrosky… Oh, remember me plis which is your sudadera size. Que allá te espera y que cuál es tu talla de sudadera -tradujo Tola. And not call us, we will call you. Y que no los llamés que ellos te llaman.

Don Donal, antes de que cuelgue, ¿qué le gustaría que le lleve de regalo? You know míster Petrosky that like us. Que vos sabés lo que les gusta a ellos -tradujo Tola. No, yo digo algo legal…

Ñapa. Y Petro sin visa para visitar a Maduro.

Ñapita. Dizque está tan mal la salud que hay hospitales sin anestesia y están tratando de dormir a los pacientes leyéndoles cuentos.

Remember Gaza…