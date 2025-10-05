Tola y Maruja tratan de sacar la visa, pa poder devolverla

Resume e infórmame rápido

El ministro Bienvendete… eh, digo, Benedetti, nos visitó en la cocina, y sin anastesia nos soltó la orden: Tías, el presidente les pide que por solidaridad devuelvan la visa USA.

¿Visa? -dijimos casi en coro-, pero si nosotras no tenemos de eso. ¿No tienen? -preguntó Armandito con esa barba de Rasputín que se está dejando-. En ese caso deben tramitarla para después devolverla.

¿Cómo así Armando Alberto? -le dijo Tola sin entender lo que acababa de decir el Maquiavelo corroncho-. ¿Debemos hacer el papeleo de la visa y cuando nos la den la devolvemos?

Afirmativo, tías -dijo Armando luciendo la sonrisa permanente-. Lo importante es el acto simbólico de rechazar ese fetiche imperialista que todos ansiamos tener por si esto se prende.

Pero nosotras no sabemos hacer ese montonón de vueltas que dicen que hay que hacer pa sacala, y eso cuesta…Ajá, tu tranqui -dijo Armandito-, Anyi Lizeth les llena el formulario y yo pongo el biyullo: ustedes solamente van a la entrevista.

Tola y yo nos quedamos cabezonas pensando en eso de sacar la visa pa ahí mismo devolverla, ¡valiente carajada! Pero sabíamos que si no apoyábamos al presidente nos rumbaban de Palacio como pepa’e guama.

Al otro día nos madrugamos pa la cita de la embajada vestidas muy perchudas con unos conjunticos que nos prestó Cielo Rusinque y unos tacones puntudos que nos facilitó la ministra de la Igualdá.

Dentramos a esa embajada americana muertas del susto, como si fuéramos culpables de algo… bueno, de ser colombianas. Uno no sabía pa dónde ni cómo mirar, que de pronto creyeran que éramos espías de Hamás.

Nos pusimos a mirar atentamente a los cónsules que hacían las entrevistas en las ventanillas, a ver cuál tenía cara de buena papa y rezar pa que nos tocara con él.

Y también estábamos pendientes de los que volvían de la ventanilla siniestra: unos traían la cara espléndida y otros parecían un velorio… Otros ni fu ni fa porque ya era la tercera o cuarta negada.

Mientras esperábamos nos pusimos a chismosiar con los vecinos y una muchacha nos contó que el sueño de ella era casarse con un americano. Me gustan los gringos porque son altos y ojiazules… y saben hablar inglés -nos dijo muy ilusionada.

¿Y a sumercé no le da culillo irse pa por allá, donde cualesquier chiflao pela su rifle amparao y le dispara al que vea? ¿O que la cojan los de imigración y la zumben pa Guántanamo? ¿O que se tope con Petro hablando por megáfono?

En esas nos llamaron de ventanilla y la primera pregunta nos cogió con los calzones abajo: Señoras, ¿a que van a los yunái estéis? Tola me miró angustiada y lo único que se me ocurrió decir fue: vamos pa una marcha a favor de Palestina.

Yo supe de una que había metido las cuatro y dejé que Tola contestara la pregunta que seguía: Señoras, ¿hasta cuándo se piensan quedar en los Estados Unidos?

Tola dudó por un instante pero se repuso y contestó muy segura: ¡hasta que nos echen! El cónsul la miró como quien mira una cosa que no merece ser mirada y puso malacara.

Señoras -volvió a decir el hijuepucha cónsul, un moneco pecueco muy repelente-, ¿ustedes tener algún conocido en los Estados Unidos?

Claro que yes: Don Berna -contestó muy clarito la bruta de Tola. El gringo puso cara larga y dijo en un español sin acento: Señoras, ustedes son inadmitidas en mi país.

¡Cómo se te ocurre decir que conocemos a Don Berna, animal de monte! -le dije a Tola mientras salíamos de la embajada con el rabo entre las patas-. Es el más conocido -se defendió Tola-…él y Simón Trinidá.

A los de la Flotilla que llevan comida y medicinas pa Gaza, muchas gracias…