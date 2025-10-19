Tola y Maruja van enviadas por Petro al Congreso de Brujería (en escoba)

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tías, ¿cómo les fue en la Feria de la Brujería de Medellín? -nos preguntó el presidente Petro, que nos mandó al evento como brujas delegadas del Gobierno.

Muy bien Tavo -contestó Tola visiblemente mamada-, pero muy duro ese viaje Bogotá-Medellín-Bogotá en escoba, no friegue… Pues, muy galleta montar en escoba porque se divisa de lo lindo, pero resulta hasta peligroso.

¿Peligroso? Yo les dije tías que volaran en patota con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Angélica Lozano. Pues claro que nos fuimos en gallada Tavo, salimos todas de la terraza de Clarita López.

Muy sabroso el viaje, pero llegando al páramo de Sonsón nos cogió un viento de cola y nos arrancó a todas el sombrero y le desbarató la escoba a Tola y tuvimos que aterrizar de emergencia.

Oiga, y qué lidia pa conseguir repuestos de escoba… Tocó que Tola acabara de llegar en trapiadora, y ya aterrizando en Medellín Angélica casi se choca con una bruja ricachona que llegó montada en una aspiradora.

¿Y qué tal la programación de la feria, tías? Una machera, Tavo, y de lo que más nos gustó fue la conferencia de la bruja francesa Flores Thomas titulada “Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar”.

Flores habló de la persecución de las brujas en Europa, cuando les prendían candela a las mujeres sospechosas de ser brujas únicamente porque tenían la nariz ganchuda con una verruga en la punta.

Dentro de la feria se desarrolló el Primer Encuentro Mundial de Suegras, con la conferencia “La suegra en el imaginario brujeril: narrativas y prejuicios”, sobre el bullin de los yernos.

También nos llamó la atención la ponencia de Mafe Cabal titulada: “María José Pizarro, Aida Avella, Sandra Ramírez y otras brujas mamertas”, en la que desarrolló su tesis de que las brujas de la derecha son mucho mejores.

Otra conferencia interesante fue la de Margarita Rosa de Francisco con el título “Brujas comprometidas con el cambio: Carolina Corcho está volando”, y la de la esposa de Daniel Quintero: “Cacería de brujas en la Fiscalía, el caso de mi cuñado Miguel”.

También estuvimos en el lanzamiento del libro de Viqui Dávila titulado: El embrujo autoritario de Abelardo, que trata de cómo “el último Aureliano” nos está llevando a los brazos de la ultraderecha, “como va al matadero la res sin que nadie le diga un adiós”.

Otra charla entretenida fue de la escritora Laura Restrepo, en la que contó cómo Petro la enyerbó y no ha podido salir del encantamiento y hasta le parece normal que el candidato del gobierno sea un imputao.

Mucha cosa pa ver, tanto que llegamos tardecito al conversatorio con Regina 11, la bruja más famosa de Colombia, donde ella miró su bola de cristal y predijo que el progresismo saldrá como pepa’e guama del poder y que Petro compartirá celda con su candidato.

Qué feria tan sabrosa Tavo, y muy organizada: había parqueadero gratis de escobas y degustaciones de pócimas y brebajes, y un mercadillo muy surtido de alas de murciélago, sapos, piel de culebra del pantano, ojos de tritón…

Estuvo muy galleta el aquelarre de clausura de la feria porque pudimos compartir con toda la brujamenta y degustar unos cocteles deliciosos con “quereme”… y no faltó la loca que ya prendida hizo piques en la escoba.

Tías, cambiando de tema, estoy dudando que Daniel “Quinturita” Quintero sea mi candidato y pienso que su hermano Miguel tiene mejor hoja de vida… ¿Hago el cambio?

Ñapa: muy de buenas el hijo reconocido de Álex Char: uno en plena edá del emprendimiento y que le aparezca un taita millonario.

Ñapita: de la autoentrevista en inglés de Duque a la autoentrevista de Petro con Holman.

Dios mío, que no dañen la tregua en Gaza.