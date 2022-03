Tola y Maruja visitan a los candidatos presidenciales después de las consultas

Berrionditos, después de la quemada tan titina que nos pegamos Tola y yo votando por Alejandro Gaviria, decidimos no dar lora apoyando públicamente a ninguno.

Luego de los resultaos del domingo nos dedicamos a tomar tinto con cada uno de los candidatos presidenciales pa lagartiar nuestra permanencia en la cocina de Palacio.

Visitamos a Fico, tomamos el algo parviao y hablamos de pensiones. Nos dijo que la idea del uribismo pa resolver ese chicharrón es bajar la espetativa de vida de los colombianos.

Le dijimos que su campaña no será mamey porque mucha gente no quiere la reeleción de este gobierno, y que la mayoría de los votantes lo ven como un Duque dos, pero flaco y mechudo.

En esas dentró corriendo un guardaespaldas y le dijo: ¡Dotor, atracaron una señora en la esquina! Fico se paró como un resorte y agarró un bate, se horquetió de parrillero en la motor y salió a perseguir el ratero.

Al momentico volvió y nos dijo: se me voló esa chanda, pero lo quedé reconociendo y en estos días lo busco y lo paño de las jíqueras pa que aprenda ese chirrete.

Antes de inos le prometimos que vamos a votar por él porque hay que dale continuidá a las órdenes del presidente Uribe, pues cuatro años no alcanzan pa hacer trizas la paz.

Enseguida arrancamos pa la casa de Fajardo, que vive en la urbanización Rincón del Tibio, y nos recibió María Ángela, trolempa mujer que sería una primera dama de lujo.

Fajardo estaba achantao: Ay tías, qué tanganazo me dieron en mi propia tierra... saqué infelices 48.000 votos, casi lo mismo que la negrita Francia. ¡Estoy en la inmunda!

Es que ustedes la embarraron en la colisión de la Esperanza, Checho -le dijo Tola-. Vea: los Galán armaron toldo aparte, Robledo rajó de Gaviria, Juan Manuel acusó a Amaya... Y enseguida traen a Íngris, que daña un cónclave de querubines.

Tola y yo lo consolamos diciéndole que vamos apoyar a don Rodolfo pa que le quite votos a Fique y él pueda pasar a segunda. ¿Fique? -nos preguntó Fajardo estrañao-. Así le están diciendo a Federico: Fique, la mezcla de Fico y Duque.

Tías, no podemos dejar que gane ese camaján -dijo Fajardo bogando una bebida de paico que le trajo María Ángela-. Faltan 140 días pa que se termine este desastre de gobierno, pero si gana Fico faltarían 1.600.

Le alvertimos que lo esperan sorpresas maluquitas porque su ex Lucrecia está rabona y muerta de ganas de contar intimidades, pero nos dijo que ella no sabe nada, que no está ni tibia.

De ahí salimos y llegamos a la casa de Petro y allá estaba Íngris de visita. Tías, mírenlo -nos dijo Íngris señalando a Petro-: está deprimido y tirao en el piso. Deprimido no -aclaró Petro hablando con letra pegada-, ebrio que es muy distinto...

Íngris salió a cizañar a otra parte y nosotras le dimos a Petro un consomé pa bajale la prenda. Uy tías -dijo Tavo con la lengua enredada-, me tomé una pinche cerveza y me patió.

Petro nos contó que tiene nuevas propuestas al estilo del tren elevao de Buenaventura a Barranquilla: un teleférico entre el cerro de Monserrate, la piedra del Peñol y Chiribiquete. Un puente levadizo entre San Ándres y Providencia. Una tarabita entre el edificio Colpatria, la Torre de Cali y el edificio Coltejer. Un túnel peatonal entre el D1, Ara y Justo y Bueno...

Le dijimos que mejor se recostara un ratico y nos pusimos a recontar votos.

Ñapa: varios juraos de votación cuentan que hubo mucha gente que votó por Fico creyendo que era Fajardo. El Consejo Nacional Eletoral debe hacer motilar a uno de los dos.