Tola y Maruja vuelven a Palacio como parte del Acuerdo Nacional

Berrionditas, ¿se arrecuerdan que a nosotras nos echaron del Palacio de Nariño porque al presidente Petro se le metió que hacíamos parte del compló pa tumbalo?

Y todo por un malentendido: Petro oyó a Tola hablando por teléfono y diciendo “hay que tumbar ese ojibrotao”, pero Tola se refería a un grillo que se le estaba comiendo un anturio.

Pues sepan y entiendan que esta semana Petro nos citó en su despacho y nos dijo: Tías, me reuní con la oposición para hacer un acuerdo nacional y el Partido Conservador me exigió que las vuelva a contratar.

Yo no sabía que ustedes eran militantes de las toldas azules, tías, porque siempre me parecieron unas señoras chismosas pero de mentalidad liberal, ¿o me equivoco?

Sí, Tavo, nosotras somos muy progresistas, pero nos apuntamos al partido godo porque vivimos en el Pargüey y el diretorio conservador nos quedaba a dos cuadras.

Bueno tías, las necesito para una misión muy delicada: que se metan de espías como señoras de los tintos al Consejo Nacional Electoral y peguen micrófonos en los escritorios de los magistrados.

No sé, Tavo -le dijo Tola acariciándole el injerto capilar-, ya Uribe probó lo mismo con la Corte Suprema y fue una embarrada porque María del Chuzar Hurtao se dejó coger pendejamente.

Eso fue un cacharro -recordé yo- porque María del Chuzar, después de pegar los micrófonos, dentraba con el charolao de tintos y les decía: Señores magistraos, probando el tintico, probando, probando… ¿Cuántos de azúcar? ¿Uno dos tres? ¿Uno dos tres?

Tías, también podríamos intentar que ustedes dos enamoren a los magistrados Prada y Lorduy y en la intimidad les saquen información sobre el proceso que me abrieron ese par de joyitas.

Eso nos suena -dijo Tola que se babea por el bizcochazo de Prada, y a mí me gusta Lorduy porque se parece al abominable hombre de las nieves y eso me mueve el piso.

Ustedes elijan el método de la misión, tías, pero recuerden: si las cogen yo diré que no las crié… Y hasta lueguito, que me tengo que poner a trinar invitando al pueblo a defender su voto.

Esa era la otra cosa que te queríamos comentar, Tavo: nos parece que tanta invitadera a marchar hace que la gente lo vaya tomando por deporte.

Es cierto, tías, y es algo que me preocupa: me contaron que muchos uribistas se están metiendo en mis marchas solamente para bajar de peso y recibir el refrigerio.

Otra cosita, Gustavo: vos deberías dejar de hablar tanto de golpe de Estado y mejor guardar ese tema pa sacalo fresquito antes de las votaciones de 2026.

Ole Tavo, a propósito: ¿a qué hora es el golpe de Estado de hoy? ¿Y cómo estuvo el de ayer? Por tanto embolate me perdí los golpes de Estado de la semana pasada. ¿Cuántos fueron?

Búrlense tías, búrlense… y ya las veré pidiendo cacao cuando el pueblo las juzgue ante el tribunal de la historia y les expropien el paraguas y esas mechas de carteras.

Nadie te va a tumbar Tavo, dejá el drama. Mejor dedicate a cumplir las promesas y no inventés más promesas como esa última de hacer un estadio en el Nevado del Ruíz pa podele ganar a Bolivia.

Ve Tavo, por fin vimos la película tuya y nos pareció una machera. Qué actor tan bien descogido, igualitico a vos: la misma voz, los ojos de sapo, los mismos Ferragamo…

Gracias tías por aceptar, y ya saben dónde queda el CNE -nos dijo Petro mientras nos arriaba hasta la puerta. Cuando salimos vimos este grafitis en un muro:

Petro: ¡Levántate, pueblo!

Pueblo: Cinco minuticos más, presi…

Ñapa: los abogados de Uribe están planeando su estrategia ante el Tribunal de la Historia para que también prescriba.

