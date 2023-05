Carlos Windsor es preso de la Corona

Los poderosos cuentan con lujos y placeres inconcebibles para la mayoría de las personas. Una de las quejas comunes de los ciudadanos en casi todos los países es que, por lo anterior, los políticos están desconectados de la gente de a pie. Algunos de ellos, como los presidentes, viven en palacios con sirvientes.

Pero a costa de un sacrificio.

En 1983, Nixon utilizó una anécdota sobre De Gaulle para explicar la doble naturaleza del poderoso. En cierto momento de la Segunda Guerra Mundial, el general francés fue aclamado por el público. Desde ese instante comprendió que era dos personas al tiempo: una, la figura privada con sus vicios y problemas; otra, la figura pública idealizada. En público no podía hacer nada que lo pusiera por debajo de la imagen idealizada de sí mismo. Nixon decía, para ilustrar lo anterior, que en privado Kennedy decía groserías; en público nunca.

Alfredo Iriarte contaba en uno de sus libros que Enrique Olaya Herrera se presentaba en los pueblos más calientes de Colombia usando los paños pesados propios de Bogotá, justamente porque quería corresponderse con la imagen ideal de lo que era un presidente. Sus ministros le pedían usar trajes de lino, pero Olaya respondía que no podía porque la gente que lo iba a ver nunca había visto un presidente. No quería ser menos que la imagen idealizada de lo que debía ser un presidente.

¿Por qué esa insistencia en cumplir con una imagen? ¿Será pura vanidad?

En las monarquías, los rituales de coronación son aún más arcanos que los de una posesión presidencial. Los asistentes aparecen con ropajes anacrónicos para presenciar un ritual mágico en el que una persona se convierte en la cabeza de una familia/imagen ideal para el público. De ahí en adelante, el rey no se puede permitir —si es que como príncipe podía— ser menos que su ideal del Yo.

La Corona somete al rey. Si el común de los mortales puede andar en camiseta y shorts en un lugar caliente, el rey, en cambio, tiene que aparecer de manera digna (usando corbata en el Chiribiquete, por ejemplo, algo que nadie más haría). Si el ciudadano elige a su pareja, la Corona elige la del rey. Si el ciudadano puede ser vulgar en público, el rey no. El rey no se puede permitir nada que no sea propio de un rey: el rey no manda; la Corona lo manda. El rey se sacrifica por la Corona.

Carlos pudo casarse con Camila solo después de décadas de sufrimiento. Y aun así, sigue bajo el poder de la Corona. Los deseos de Carlos Windsor solo valen si son rigurosamente compatibles con los de la Corona. El rey es castrado por ella. Yo, un ciudadano cualquiera, puedo descansar mucho más de mi imagen pública. Soy más libre en ese sentido. No tengo que hacer el sacrificio de los poderosos.

Ni siquiera los más privilegiados obtienen una satisfacción total, como Freud lo notó en sus ricos pacientes. En los palacios dorados hay malestares. Lacan decía que el hombre está castrado en tanto está sometido al significante que dice “no” a la satisfacción absoluta.

Carlos Windsor alcanzó su sueño, pero ahora es preso de Carlos el rey o, más bien, de la corona que reposa sobre su cabeza.