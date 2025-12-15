Colombia no está en ruinas, pero decirlo da votos

“A Chile le fue bien con Boric, y no se convirtió en ningún otro país. No obstante, Kast probablemente va a ganar”: Tomás Molina Foto: EFE - Elvis González

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se acercan las elecciones, por lo que es hora de recordarles a los votantes que los oponentes de uno son unas sabandijas criminales, depravadas y corruptas. Ese, al menos, era el consejo que daba el hermano de Marco Tulio Cicerón, el famoso orador de la época de Julio César, para ganar elecciones en la antigua Roma.

Hagamos una pequeña variación del malicioso consejo: si uno quiere ganar el poder, tiene que convencer a los demás de que la situación es apocalíptica. En otras palabras, las elecciones no se ganan solo con propuestas sino creando la sensación de que quienes gobiernan son un desastre absoluto, de manera que debe uno llegar a salvar el día.

Lo anterior lo podemos ver en el caso de algunos políticos que insisten en que el crecimiento del gasto del gobierno se puede explicar principalmente por el aumento en el número de contratistas. Subrayan además que la vasta mayoría de estos no fueron contratados por razones legítimas. Son solo un arma política para destruir al país.

Sin embargo, las cifras no respaldan esa tesis. Si uno revisa en la UGPP el número de cotizantes independientes en el sector “administración pública y defensa”, se dará cuenta de que en el 2025 representaron el 18 % del total. En el 2022, cuando Duque entregó el poder, eran el 21 %.

En otras palabras, ¡hoy hay menos contratistas, en términos porcentuales, que en el gobierno de Duque!

Revisando las mismas cifras, nos encontramos con que el gasto en contratistas sí se ha aumentado. Otras razones deben explicar ese aumento, como el costo de los contratos, por ejemplo. Y, además, el gasto en contratistas a nivel nacional es menor, como porcentaje del total, que durante Duque.

Pero eso no importa: políticamente lo esencial es que la gente se convenza de que la situación es apocalíptica.

Creo que Kast, en Chile, es un buen ejemplo de esto. Dice todo lo contrario a las cifras: que el país está destruido, que millones de personas mueren cada año; en fin, que si no lo eligen viene el apocalipsis: Chile se convertirá en Venezuela. Y todo eso es mentira. A Chile le fue razonablemente bien con Boric, y no se convirtió en ningún otro país.

No obstante, Kast probablemente va a ganar. ¿Cómo es posible esto? El hermano de Cicerón decía que hasta los votantes más cínicos quieren creer en alguien, y Kast ha logrado posicionarse como ese alguien en quien creer. Además, como lo pondría Maquiavelo siglos después, “el que engaña con arte siempre hallará gente que se deja engañar”, y Kast dice mentiras con mucha convicción.

La verdad no siempre triunfa.

Así ha sido la política desde tiempos antiguos, y no creo que vaya a cambiar mucho en lo que nos quede de vida en este planeta. Pero uno como votante al menos sí puede plantear preguntas críticas que le permitan juzgar si lo que le dicen es verdadero o falso: ¿de dónde sacan lo que me están diciendo? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Están bien justificadas?

Y no solo debe plantear preguntas uno a la oposición. Como ciudadanos ilustrados, debemos plantear buenas preguntas críticas al gobierno también, sea cual sea, estemos de acuerdo con él o no.

Mucho más en elecciones.

La alternativa es vivir en una peligrosa y antidemocrática comodidad.