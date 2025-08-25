El libertarianismo te quiere idiota

“No aceptemos la esclavitud como si fuera libertad. No seamos idiotas”: Tomás Molina Foto: AFP - -

Hay libertarios inteligentes, no lo voy a negar. A pesar de las antipatías que su pensamiento me causa, reconozco que Hayek, por ejemplo, fue un pensador capaz e influyente. Pero eso no quita que el libertarianismo nos quiera volver idiotas.

En el mundo griego, el idiota no era un tonto. Era alguien dedicado solo a sus asuntos privados, desinteresado de lo común. Un hombre separado de lo que hoy llamaríamos “lo público”. Mi apuesta es que el libertarianismo (y el neoliberalismo, ya que estamos) aspira a un mundo en el que todos seamos así.

El ideal libertario reduce lo público al mínimo. Supone que lo privado no es solo condición...