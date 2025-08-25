No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El libertarianismo te quiere idiota

Tomás Molina
25 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.
Foto: AFP - -

Hay libertarios inteligentes, no lo voy a negar. A pesar de las antipatías que su pensamiento me causa, reconozco que Hayek, por ejemplo, fue un pensador capaz e influyente. Pero eso no quita que el libertarianismo nos quiera volver idiotas.

En el mundo griego, el idiota no era un tonto. Era alguien dedicado solo a sus asuntos privados, desinteresado de lo común. Un hombre separado de lo que hoy llamaríamos “lo público”. Mi apuesta es que el libertarianismo (y el neoliberalismo, ya que estamos) aspira a un mundo en el que todos seamos así.

El ideal libertario reduce lo público al mínimo. Supone que lo privado no es solo condición...

Politólogo, doctor en Filosofía y profesor.platom___
