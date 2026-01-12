Logo El Espectador
El precio oculto de la intervención en Venezuela

Tomás Molina
12 de enero de 2026 - 05:05 a. m.

El centrismo dice que, aunque ilegal bajo el derecho internacional, el secuestro y posterior juicio de Maduro en Estados Unidos están bien justificados. Esto se debe a que sirven para que Venezuela vuelva a la democracia. No es útil respetar el derecho internacional si eso mantiene una tiranía.

A simple vista el argumento parece persuasivo, pero debemos considerar los posibles costos de esa acción. Uno es el precedente que crea: que Estados Unidos se arrogue el derecho de juzgar jefes de Estado de América Latina, limitando nuestras democracias.

Veámoslo.

Un principio básico del derecho internacional es que los jefes de Estado en...

Politólogo, doctor en Filosofía y profesor.platom___
