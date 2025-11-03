Los socialistas suecos demostraron que ser ambiciosos funciona

Los socialdemócratas tienen fama de tibios por una buena razón: tras el triunfo de las reformas neoliberales en los 80, se convirtieron en administradores moderados de dichas reformas y poco más.

Pero entre los 30 y 80 del siglo pasado, los socialdemócratas suecos sí aspiraron a crear una sociedad radicalmente igualitaria y libre. No se contentaron con hacer más pasables los peores aspectos del capitalismo, sino que fueron por mucho más.

Les doy varios ejemplos.

Los suecos adoptaron la política de “salarios solidarios” para promover la igualdad de ingresos en el país. Esto limitó los sueldos en los sectores más rentables, y los...