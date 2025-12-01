Necesitamos una revolución ética hacia el bien común

“En la propuesta de Iván Cepeda está la preferencia por la virtud política: la preferencia del interés común sobre el individual”: Tomás Molina Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tenemos una comprensión muy pobre de la corrupción, a pesar de su centralidad en los discursos públicos, las promesas de campaña y las preocupaciones de los ciudadanos. Solemos creer que se reduce a acciones ilegales o indebidas de individuos. Corrupción es robar plata, o conseguir beneficios públicos por medios fraudulentos, y poco más.

La corrupción, por supuesto, incluye los elementos anteriores, pero si vamos a los antiguos nos encontramos con que es más amplia: se trata de la preferencia del interés individual sobre el interés común. Como lo decía Maquiavelo, un gran lector de los romanos, un Estado corrupto es aquel en...