Necesitamos una revolución ética hacia el bien común

Tomás Molina
01 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.
“En la propuesta de Iván Cepeda está la preferencia por la virtud política: la preferencia del interés común sobre el individual”: Tomás Molina
Tenemos una comprensión muy pobre de la corrupción, a pesar de su centralidad en los discursos públicos, las promesas de campaña y las preocupaciones de los ciudadanos. Solemos creer que se reduce a acciones ilegales o indebidas de individuos. Corrupción es robar plata, o conseguir beneficios públicos por medios fraudulentos, y poco más.

La corrupción, por supuesto, incluye los elementos anteriores, pero si vamos a los antiguos nos encontramos con que es más amplia: se trata de la preferencia del interés individual sobre el interés común. Como lo decía Maquiavelo, un gran lector de los romanos, un Estado corrupto es aquel en...

Politólogo, doctor en Filosofía y profesor.platom___
