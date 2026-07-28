¿Qué tienen en común “La Odisea” de Nolan y Trump?: el análisis de Tomás Molina

Para el columnista, filósofo y docente, Tomás Molina, ICE no está muy lejos de los gigantes de “La Odisea” que matan a buena parte de los hombres del héroe griego. Explica que el neofascista no ve esto como un problema, sino como el orden natural de las cosas, porque para él la civilización es solo el derecho del más fuerte a mandar sobre el más débil, como lo ha sugerido en repetidas ocasiones Stephen Miller, un asesor cercano de Trump.