Queriendo salvarlo, Milei destruirá el mercado argentino

Las ideas libertarias se caracterizan, sobre todo en sus versiones más radicales, por sostener que toda intervención del Estado lleva a resultados económicos malos y también disminuye la libertad de las personas.

En Argentina, Javier Milei se ha lanzado con una plataforma libertaria, prometiendo la reducción radical del Estado y la maximización de la libertad. Con esto pretende devolver a Argentina al rango que ocupaba a principios del siglo XX: una de las principales economías del mundo. En otras palabras, quiere que Argentina sea great again.

¿Pero qué entienden Milei y sus seguidores por libertad?

Podríamos decir que piensan la libertad como “no interferencia” o como “ausencia de obstáculos”. Una sociedad libre es aquella en la que se interfiere poco o nada en mis decisiones. Un mercado libre es aquel en el que solo hay obstáculos legales mínimos para los intercambios comerciales.

La visión anterior implica que el Estado regulador es un estorbo para el mercado libre. Al decirnos cómo hacer lo que hacemos, cuánto pagar, qué reglas de sanidad seguir, etc., pone obstáculos a nuestra libertad.

La cuestión, sin embargo, no es tan sencilla en el mundo real.

David Graeber notó en su libro La utopía de las normas que para hacer realidad el sueño del libre contrato entre individuos se requiere de un ejército creciente de secretarios, registradores, inspectores, policías, etc. La libertad tiene su propia necesidad. Entre más crece el mercado, más crece el Estado.

El antropólogo estadounidense llamó al fenómeno anterior la ley de hierro del liberalismo: “Toda iniciativa del gobierno dirigida a reducir trámites burocráticos e impulsar las fuerzas del mercado tendrá, como efecto final, el aumento del número total de regulaciones, la cantidad total de papeleo y la cantidad total de burócratas que emplea el gobierno”.

No es solo eso. Según Foucault, la libertad no existe sin más sino que es producida por una serie de estrategias por parte de los gobiernos: leyes antimonopólicas, políticas de seguridad, tácticas antihegemónicas, asistencias estatales para garantizar el buen funcionamiento del mercado, etc.

En suma, el Estado crece con el mercado, además de producir y garantizar su libertad.

Lo anterior no convence a los seguidores de Milei. Insisten en que toda regulación es ilegítima y disminuye la libertad. Intervenir en la economía es un truco para robar y tiranizar. Por eso hay que achicar el Estado al máximo.

Si la ley de hierro de Graeber es cierta, un gobierno de Milei intentaría hacer algo absurdo: destruir lo que los mercados necesitan, queriendo salvarlos.

Los resultados no serán nada agradables.

Ricardo Ffrench-Davis, uno de los mayores expertos en la historia económica de Chile, mostró que los Chicago Boys de Chile destruyeron la industria de su país con sus reformas liberales extremas. Porque no es solo que el Estado garantice la libertad del mercado, no es solo que lo regule, sino que sin un buen Estado el mercado implosiona. Solo con el regreso al pragmatismo (incluida la intervención del Estado) logró la dictadura corregir el rumbo y volver al crecimiento. El triunfo del mercado fue el triunfo de la correcta intervención del Estado. (Por lo demás, las exportaciones que vinieron tras la apertura económica se basaron en la intervención estatal de las décadas anteriores, como lo muestra un reciente artículo científico.)

Si Milei logra hacer sus reformas radicales, el mercado implosionaría. Recuperarlo solo sería posible por medio del Estado. Y donde crezca, el Estado regulador hará lo mismo.

Inevitablemente.