Salvemos a Gaza para salvarnos a nosotros mismos

Nuestra derecha es adicta a Israel. Cuando marcha, saca banderas de ese país. Cuando la izquierda actúa contra el genocidio, la derecha se indigna. Cuando los diplomáticos de Israel son expulsados o criticados, la derecha lagrimea.

Hay varias razones que explican esto. Primero, nuestra derecha busca amistarse con Estados Unidos, y servir los intereses de Israel es una manera de hacerlo. Segundo, en los últimos 40 años Colombia ha cultivado relaciones económicas y militares con Israel. Tercero, hay una cercanía ideológica entre la derecha colombiana y el gobierno de Israel: ambos tienen al “enemigo interno” y a la “amenaza...