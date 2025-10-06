Logo El Espectador
Salvemos a Gaza para salvarnos a nosotros mismos

Tomás Molina
06 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

Nuestra derecha es adicta a Israel. Cuando marcha, saca banderas de ese país. Cuando la izquierda actúa contra el genocidio, la derecha se indigna. Cuando los diplomáticos de Israel son expulsados o criticados, la derecha lagrimea.

Hay varias razones que explican esto. Primero, nuestra derecha busca amistarse con Estados Unidos, y servir los intereses de Israel es una manera de hacerlo. Segundo, en los últimos 40 años Colombia ha cultivado relaciones económicas y militares con Israel. Tercero, hay una cercanía ideológica entre la derecha colombiana y el gobierno de Israel: ambos tienen al “enemigo interno” y a la “amenaza...

Politólogo, doctor en Filosofía y profesor.platom___
PRICE(25792)Hace 1 hora
Excelente columna, la derecha de este país es una mier, to todo lo que hace o dice lo contamina.
