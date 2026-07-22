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22 de julio de 2026 - 07:18 p. m.

Desastre en el impreso: nombramos presidente del Senado a quien no ganó

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que quedamos con los calzones abajo. En la edición impresa del martes, por confiados y apresurados, declaramos ganador de la presidencia del Senado a Alfredo Deluque, cuando el verdadero ganador fue Honorio Hernández.

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Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

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Fidel Cano Correa

 

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