22 de julio de 2026 - 07:18 p. m.
Desastre en el impreso: nombramos presidente del Senado a quien no ganó
Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que quedamos con los calzones abajo. En la edición impresa del martes, por confiados y apresurados, declaramos ganador de la presidencia del Senado a Alfredo Deluque, cuando el verdadero ganador fue Honorio Hernández.
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