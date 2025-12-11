11 de diciembre de 2025 - 06:24 p. m.
El cierre de año redujo nuestra concentración y dejó errores difíciles de pasar por alto
El Espectador cerró la semana con varias equivocaciones de dedo en piezas muy visibles y con un debate fuerte por el premio al dirigente del año, que recayó en Ramón Jesurún pese a las controversias que lo rodean.
