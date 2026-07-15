Home

Opinión
Columnistas
15 de julio de 2026 - 10:30 p. m.

¿Rodrigo Londoño o “Timochenko”? La duda que tuvimos esta semana

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos el debate que tuvimos sobre si es necesario, tantos años después de haber abandonado las armas, seguir usando el alias de guerra “Timochenko” para referirnos a Rodrigo Londoño. Además, tuvimos un #JalónDeOrejas por un titular y una fotografía que solo mencionaban los apellidos Petro y Cepeda, cuando en el texto también hablábamos del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

Conoce más

Temas Relacionados

Redacción al desnudo

El Espectador

Colombia

Guerra

Conflicto armado

 

antonio bonilla(7747)Hace 39 minutos
Luz F Palomar aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz que fue reclutada desde los 10 años junto con sus hermanos por las Farc.Yo fui violada a los 13 años por Timochenko, aunque él dice que no y niega todo, él me violó a los 13 años,“Yo le decía que por favor no me violara y me ponía la pistola en la cabeza y él lo hacía con mucha satisfacción;) me hizo lo que a una niña jamás se le debe hacer y me obligó a practicarme un aborto. Y la JEP ? Bien gracias
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.