¿Rodrigo Londoño o “Timochenko”? La duda que tuvimos esta semana

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos el debate que tuvimos sobre si es necesario, tantos años después de haber abandonado las armas, seguir usando el alias de guerra “Timochenko” para referirnos a Rodrigo Londoño. Además, tuvimos un #JalónDeOrejas por un titular y una fotografía que solo mencionaban los apellidos Petro y Cepeda, cuando en el texto también hablábamos del presidente electo Abelardo de la Espriella.