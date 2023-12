El atlas fantasma

En la Cosmografía del clérigo inglés Peter Heylyn, publicada en 1659, se cuenta una singular historia. El marino y cosmógrafo, español Pedro Sarmiento de Gamboa fue capturado por barcos de la flota de Sir Walter Raleigh, cuando retornaba a España en un buque mercante en 1586. Sarmiento había sido nombrado por la corona española como gobernador y capitán general de las Tierras del Estrecho de la Madre de Dios. Dada la importancia del personaje este fue llevado a Inglaterra en donde el propio Sir Walter Raleigh le interrogó. Los ingleses estaban intrigados por algunas anotaciones curiosas en sus mapas del Estrecho de Magallanes. Les preocupaba una isla en particular, que parecía ofrecer una ventaja táctica potencial a España. Sarmiento respondió alegremente: que se llamaba la Isla de la Esposa del Pintor, diciendo que, mientras un pintor dibujaba aquel mapa, su mujer sentada a su lado, le pedía que le regalara un país, para que ella en su imaginación pudiese tener una isla de su propiedad. Lo que Sarmiento le confesaba a Raleigh era que no existía la isla que aparecía en el mapa. No se trataba de un valioso secreto geográfico y militar de la monarquía española. Era solo el delicado obsequio de un cartógrafo a su amada esposa.

Durante muchos siglos las cartas de navegación y los mapas han estado plagados de países, islas, cordilleras, lagos, montañas y ríos que solo existían en relatos mitológicos, creencias religiosas o simplemente en la imaginación de quienes los registraron. Lugares como Antillia situadas más allá de las islas Azores, Fonseca, Bermeja, la ciudad perdida del Kalahari, las Montañas de la luna, Thule o Trapobana han figurado en los mapas fantasmas. Estos lugares motivaron búsquedas persistentes que impulsaron infructuosas empresas de exploración con un alto costo en vidas y en recursos materiales. Todas estas alucinantes historias se encuentran en un fabuloso libro de Edward Brooke-Hitching llamado The Phantom Atlas. Esta obra registra algunos de los grandes mitos, mentiras y errores garrafales en los mapas. Esta publicación busca mostrar el mundo no como alguna vez existió, sino como se pensaba que era.

En 1875, señala el autor, no menos de 123 islas inexistentes (marcadas como E.D., o “Existencia Dudosa”) fueron eliminadas de la carta del Pacífico Norte de la Marina Real Británica. Entre las causas que generaron dichos errores desempeñan un papel importante las supersticiones, la mitología clásica y los dogmas religiosos. Algunos fueron creaciones de embaucadores contumaces como el escoces Gregor MacGregor y su Principado de Poyais para atraer a ingenuos colonos europeos. Otros lugares son el resultado de errores causados por la desesperada búsqueda de tierra cuando se ha estado por largos periodos en el mar con baja visibilidad y difíciles condiciones climáticas. Por último, como plantea Brooke-Hitching, tenemos a los propios cartógrafos que se han permitido pequeños engaños en los mapas y cartas de navegación para protegerse, ideando sus propias geografías ficticias para utilizarlas como “trampas” de derechos de autor y demostrar así que sus rivales habían copiado descaradamente su material.

A pesar de los avances tecnológicos como los mapas satelitales, aún persisten algunos de esos sitios fantasmas y aún estamos lejos de culminar ese proceso de depuración. Por ello el autor se pregunta: “¿Cuántos otros fantasmas, se esconden a plena vista, impresos con tanta seguridad en mapas murales de todo el mundo? ¿Qué isla, qué montaña, qué obra de nación imaginada se hace pasar por un hecho, disfrutando de su silenciosa inexistencia, esperando simplemente ser descubierta algún día”

wilderguerra@gmail.com