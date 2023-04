En busca de la religión

El profesor norteamericano Benson Saler fue considerado una auténtica autoridad de la antropología de la religión. Sus colegas y alumnos lo definieron como un erudito y un caballero en el ámbito del protocolo académico. Este consagrado investigador afirmaba que la religión es una categoría popular occidental contemporánea que los eruditos se apropian e intentan refinar. No es una categoría popular tradicional en un número de sociedades no occidentales como los pueblos amerindios contemporáneos. Tampoco era una categoría popular en la Antigüedad clásica occidental, aunque los romanos empleaban popularmente el término religió. La palabra “religión” deriva del latín religare, que significa ligar, enlazar.

Algunas religiones se orientan hacia lo doctrinal, en tanto que otras otorgan una gran importancia a las imágenes. Saler consideraba que las grandes religiones se caracterizaban por poseer un cuerpo doctrinal. Las revelaciones se codifican como un cuerpo de doctrinas, son transmitidas a través de formas rutinarias de culto y memorizadas como parte del conocimiento general. Esto vincula a grandes comunidades anónimas. Las religiones monoteístas son conformadas por comunidades de fieles que residen en distintas partes del mundo. Ellas tienen liturgias con un orden y unas formas que establecen cómo se llevan a cabo las ceremonias de culto. No es necesario que todos los miembros de una religión se reúnan en un cuerpo común.

Saler cuestionaba el que se designase con el término “religión” a las cosmologías indígenas, que también poseen un conjunto de relatos, rituales y mencionan a diversos seres en sus conjuntos míticos. Cuando las religiones cristianas adoctrinan a los indígenas, suelen asimilar la figura del Dios cristiano con héroes culturales o figuras que él llamaba semidivinas. Un ejemplo dado por este antropólogo es el del ser denominado Maleiwa por los wayuus. Los misioneros lo asimilan con un Dios creador. Este en realidad no es un demiurgo. Es un ordenador de la vida social y un transformador de diversos seres humanos y no humanos por transgredir normas establecidas o perseverar en sus obsesiones.

Una confusión frecuente es la de referirse a las cosmologías y cosmogonías como si fuesen términos intercambiables, pero no lo son. Las cosmogonías se enfocan en el proceso de creación de un universo y cuentan sus orígenes. Las cosmologías no se centran tanto en los orígenes del universo sino en los eventos que registran su transformación. Como lo ha observado Tony Swain en su obra A Place for Strangers, el pensamiento indígena, al eludir la cosmogonía, elude la creación en sí misma. Al esquivar una génesis del mundo material causada por un primer ser o por un no-ser, las narrativas aborígenes nos hablan de una multitud de eventos que modelan lugares.

Toda esta discusión acerca de la religión me recuerda al brillante profesor Benson Saler, nacido en Pensilvania en 1930, quien enseñó durante 37 años en la Universidad de Brandeis y murió en 2021. Nunca fui su alumno, pero sí mantuvimos una iluminadora correspondencia. Como afirma un proverbio japonés, “mejor que mil días de estudio diligente es un solo día conversando con un gran maestro”.

