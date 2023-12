Un diccionario y una canción anarquista

"Como lector hedónico he disfrutado la obra poética de Juan Manuel Roca y pienso que es una de las voces más fecundas y acreditadas de la lengua hispana" - Weildler Guerra. Foto: JHONATAN RAMOS / EL ESPECTADOR - Jhonatan Ramos-El Espectador

Leo los poemas de Juan Manuel Roca desde los tiempos de la revista Golpe de dados que hace varias décadas se divulgaba con entusiasmo en los animados círculos de los estudiantes universitarios del país. Como lector hedónico he disfrutado su obra poética y pienso que es una de las voces más fecundas y acreditadas de la lengua hispana. Conversar con él es como sentarse ante un surtidor vigoroso, inagotable y colorido del ingenio humano. Luego de escuchar una honda y emotiva lectura de sus poemas en Caracas le he invitado a tomarnos un café, pero el autor, amablemente, declina porque padece de gota y los médicos le han recomendado evitar el consumo de esa bebida emblemática colombiana. Dadas estas prescripciones, declara con su natural humor, puede vislumbrar el contenido de su futuro obituario cuando algún diario inevitablemente lo evoque como el ex-tinto poeta Juan Manuel Roca.

En el viaje de regreso me deleito con una de sus obras: el Diccionario anarquista de emergencia, publicado hace ya varios años y necesariamente reeditado. Este libro, escrito junto a Iván Darío Álvarez, ha hecho breves las horas trascurridas durante mi vuelo de retorno. Consulto la palabra entendimiento y me encuentro con una cita de Gastón Bachelard: “Dos hombres, si quieren entenderse verdaderamente, han debido primero contradecirse. La verdad es hija de la discusión no de la simpatía”. Un conservador es definido como “un político enamorado de los males existentes, diferente del político liberal que desea reemplazarlos por males nuevos”. El racismo es descrito como “una teoría absurda y monocromática” y es felizmente complementado con una frase de Mark Twain, “yo no pregunto de que raza es un hombre, basta que sea un ser humano, nadie puede ser nada peor”.

Al continuar la búsqueda, encontramos que el término robar es presentado como “un verbo que sobre todo se conjuga en singular y en primera persona. Según Priotr Kropotkin robar es concederle demasiada importancia a la propiedad privada”. Un pasaporte es certeramente definido desde la visión satírica del escritor Ambrose Bierce, como “un documento profundamente infligido a un ciudadano que viaja al exterior, en el que es exhibido como extraño y expuesto a la reprobación y el ultraje”.

La relación entre las ideas anarquistas y la poesía nos dice Roca, están ya presentes en el pensamiento de García Lorca quien consideraba que un poeta debía ser, en el mejor de los sentidos, un anarquista. Quizás el inasible viento sea la metáfora más apropiada para pincelar ese ideario y a la figura misma de Mijail Bakunin. Como hondamente lo señala el texto “el viento es anterior a la bandera.”

Al cerrar el libro resuenan en mi mente los versos de uno de los más expresivos poemas de Roca, su Canción anarquista: “No he sido apóstol de un señorde horca y cuchillo, / capataz de su oscura cosecha/ No soy el tartufo que quisiera tener una docena de manos, para aplaudir sin tregua el paso del rey/ De lo único que en verdad me siento complacido es de lo que no soy”.

