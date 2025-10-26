Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El destino de Colombia

William Ospina
William Ospina
26 de octubre de 2025 - 05:06 a. m.

Los políticos derechistas piensan que el principal enemigo de los colombianos es la izquierda. Los políticos izquierdistas piensan que el principal enemigo de los colombianos es la derecha. Yo me temo que el principal enemigo de Colombia son los políticos. Todos. Los que se dedicaron a vivir de eso, a vivir como reyes, y tienen a todos los demás no solo viviendo como parias sino obligados a odiar a los supuestos contrarios.

¡Qué irrisión! No saben arreglar nada, pero con qué furia señalan a los adversarios, con qué impetuosa retórica los fustigan, con qué saña nos ordenan unos y otros odiarlos y odiarnos. Y en el fondo son los...

William Ospina

Por William Ospina

Conoce más

Temas recomendados:

Política

Colombia

Elecciones en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.