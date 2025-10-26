El destino de Colombia

Los políticos derechistas piensan que el principal enemigo de los colombianos es la izquierda. Los políticos izquierdistas piensan que el principal enemigo de los colombianos es la derecha. Yo me temo que el principal enemigo de Colombia son los políticos. Todos. Los que se dedicaron a vivir de eso, a vivir como reyes, y tienen a todos los demás no solo viviendo como parias sino obligados a odiar a los supuestos contrarios.

¡Qué irrisión! No saben arreglar nada, pero con qué furia señalan a los adversarios, con qué impetuosa retórica los fustigan, con qué saña nos ordenan unos y otros odiarlos y odiarnos. Y en el fondo son los...