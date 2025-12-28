Un gobierno. Un gobierno que piense en el país y no en su secta. Que se dedique a crear riqueza y no solo a administrarla. Que sienta gratitud y respeto por los que crean riqueza y se esfuerce en aumentarlos. Que conozca el país, sus tierras, sus climas, su historia, sus capacidades.

Un gobierno que sepa que la mayor riqueza de un país no es su oro ni su petróleo ni su industria ni su agricultura sino su gente. Que vea a la gente como un tesoro y no como una legión de víctimas y de victimarios.

Un gobierno dispuesto a hablar con cada ciudadano, a resolver problemas y no a crearlos. Un gobierno que no se sienta superior a sus...