Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Un gobierno

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
William Ospina
William Ospina
28 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Un gobierno. Un gobierno que piense en el país y no en su secta. Que se dedique a crear riqueza y no solo a administrarla. Que sienta gratitud y respeto por los que crean riqueza y se esfuerce en aumentarlos. Que conozca el país, sus tierras, sus climas, su historia, sus capacidades.

Un gobierno que sepa que la mayor riqueza de un país no es su oro ni su petróleo ni su industria ni su agricultura sino su gente. Que vea a la gente como un tesoro y no como una legión de víctimas y de victimarios.

Un gobierno dispuesto a hablar con cada ciudadano, a resolver problemas y no a crearlos. Un gobierno que no se sienta superior a sus...

William Ospina

Por William Ospina

Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno Petro

Elecciones en Colombia

Política

Presidencia de la República

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.