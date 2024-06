Petro cree que pronto va a llegar, pero ya se está yendo 

Petro quiere cambiar a Colombia, es una lástima que no lo haga. Es una lástima que no convoque ya a los empresarios, a los trabajadores, al sector solidario, a la academia y a los dueños de la tierra a una revolución productiva. Es una lástima que siga pensando que los empresarios son los enemigos; que quiera desarrollar el capitalismo pero odie y satanice la riqueza; que siga pensando que gobernar es hacer discursos y no tomar decisiones.