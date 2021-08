William Ospina: “el planeta nos está pasando la cuenta”

William Ospina lee su columna de opinión “La ley de la naturaleza, que no puede comprarse, permitirá reinventar la democracia”. En ella hace una reflexión de la democracia y como en ella no caben la naturaleza, el territorio, la memoria y el futuro. El columnista asegura que triunfaron la globalización y la basura. ‘Las multinacionales no quieren la selva amazónica, las mineras no respetan los páramos, las petroleras destruyen el agua y los políticos no miran a los seres humanos porque necesitan solo los votos. Creo que no sobreviviremos sin una apasionada reinvención de la democracia’.