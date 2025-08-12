Amnistías y secuestros

"Delitos como el secuestro son competencia de la JEP en cuanto conexos con la rebelión, lo cual no significa que los antiguos integrantes de las FARC-EP no vayan a responder por él": Yesid Reyes Alvarado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En una de sus recientes columnas en El Tiempo, Alfonso Gómez abordó el asunto de nuestra cambiante política criminal, recurriendo para ello a un recuento histórico de las modificaciones que ha sufrido en aspectos puntuales durante los últimos cien años. Uno de los ejemplos a los que aludió para ilustrar la inconsistencia estatal en el manejo de la delincuencia fue el del secuestro, señalando que, aun cuando desde la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional “no podía considerarse como conexo con el político”, se negoció con las FARC-EP a sabiendas de que habían incurrido en él.

Es cierto que de tiempo atrás se ha...