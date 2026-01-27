Álex y Abelardo

El título de esta columna es tomado de una que publicó hace varios días Ana Bejarano, en la que manifestó su parecer sobre algunos episodios de la relación entre Abelardo de la Espriella y Álex Saab. El aspirante a la Presidencia, a través de un apoderado, solicitó rectificar algunas de esas consideraciones por estimarlas “informaciones” no veraces y afirmaciones “objetivamente falsas”.

Por despistado que sea, para cualquiera que haya leído el texto que se pretende censurar debería ser evidente que su contenido no está orientado a informar (transmitir una noticia), sino a fijar su posición sobre hechos que ya han sido difundidos....