La caída de la cadena perpetua

La Corte Constitucional acaba de declarar que la cadena perpetua no es compatible con el modelo del Estado social de derecho que consagra nuestra Constitución. El fallo ha generado reacciones encontradas que, en cuanto al tipo de opiniones, pueden clasificarse en emocionales y jurídicas; a partir de la forma en que han sido planteadas es posible hacer una segunda clasificación: de una parte, están los ataques contra las personas que defienden una u otra tesis, y de otro lado, la exposición razonada de reflexiones en favor de alguna de ellas.

Cuál debe ser la respuesta ante un delito no es un asunto emocional, salvo que se quiera entenderla como un simple acto de venganza, pero eso es más propio de sociedades primitivas orientadas por los instintos básicos de sus miembros, que por modelos de Estados de derecho. Por eso no aportan nada afirmaciones como la de que a la Corte no le importan los niños, utilizada por algunos de quienes rechazan la sentencia, ni tampoco las que consideran inadmisible que quienes votaron en contra de ella hagan parte de ese alto tribunal, esgrimidas por algunos defensores de la decisión.