La condena de Nicolas Sarkozy

Yesid Reyes Alvarado
18 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Este proceso constituye un buen ejemplo de cómo debe operar un sistema penitenciario progresivo”: Yesid Reyes Alvarado
Foto: AFP - ERIC FEFERBERG

La forma como se ha adelantado el proceso contra Nicolas Sarkozy, independientemente de su resultado final, es un ejemplo de cómo debe funcionar la administración de justicia en asuntos penales.

La investigación en su contra por presunta financiación ilegal de actividades políticas se adelantó hasta el final pese a tratarse de una figura pública de importancia mundial. Se lo encontró responsable de conformar una asociación delictiva para obtener apoyo financiero de Muamar Gadafi a su campaña presidencial de 2007, y se lo condenó a cinco años de cautiverio. Una pena que –sin conocer detalles del expediente– se muestra proporcional a...

