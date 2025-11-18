La condena de Nicolas Sarkozy

“Este proceso constituye un buen ejemplo de cómo debe operar un sistema penitenciario progresivo”: Yesid Reyes Alvarado
Foto: AFP - ERIC FEFERBERG
La forma como se ha adelantado el proceso contra Nicolas Sarkozy, independientemente de su resultado final, es un ejemplo de cómo debe funcionar la administración de justicia en asuntos penales.
La investigación en su contra por presunta financiación ilegal de actividades políticas se adelantó hasta el final pese a tratarse de una figura pública de importancia mundial. Se lo encontró responsable de conformar una asociación delictiva para obtener apoyo financiero de Muamar Gadafi a su campaña presidencial de 2007, y se lo condenó a cinco años de cautiverio. Una pena que –sin conocer detalles del expediente– se muestra proporcional a...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación