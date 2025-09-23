No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La pena de “privación” de la libertad

Yesid Reyes Alvarado
Yesid Reyes Alvarado
23 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Cuando se envía a una persona a prisión domiciliaria, es frecuente escuchar quejas en el sentido de que estará recluida en un lujoso y amplio apartamento. Similares críticas se formulan frente a quienes, en presidio, disponen de alguna comodidad como acceso a un televisor o tienen la opción de comprar comida en los caspetes que habilita el centro penitenciario, distinta de la que se suele suministrar a los reclusos.

Esos reproches son infundados por dos razones: la primera, porque la pena de prisión consiste en la afectación del derecho a la libertad, no en desmejorar otras condiciones de vida del sentenciado; la segunda, porque...

Yesid Reyes Alvarado

Por Yesid Reyes Alvarado

Conoce más

Temas recomendados:

Justicia

Cárcel

Acuerdo de paz con las FARC

Conflicto armado en Colombia

JEP

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar