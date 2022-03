Las cifras de la Fiscalía

Según dijo el presidente Duque hace poco, ya habló con el fiscal “para que se hagan todas las capturas que sean necesarias” por la fuga de alias Matamba de La Picota. Recientemente la Fiscalía anunció que ha resuelto el 68,35 % de los homicidios cometidos en el 2021 contra líderes sociales. No hace mucho, el fiscal aseguró que si hubiera tenido en sus manos el caso Colmenares lo habría resuelto en 20 días, afirmación que coincide con una suya del año pasado cuando aseveró que el ente bajo su control ha solucionado el 70 % de los crímenes en 20 días promedio. Este mismo mes expresó que en sus dos años de gestión realizó 252.188 imputaciones y 70.527 acusaciones, en su indeclinable propósito de mostrarse como el mejor fiscal de la historia.

Esos datos impactan a la opinión pública y quienes los suministran lo saben; por eso no solo no se preocupan por matizarlos, sino que buscan no hacerlo. En puridad de términos, un crimen se puede considerar esclarecido cuando un juez profiere una decisión definitiva en la que afirma la existencia de un hecho punible y la responsabilidad que a alguien le cabe por él. Esta precisión es importante porque ni todo lo que se denuncia es infracción a una norma penal ni todos los capturados, imputados o acusados son delincuentes.